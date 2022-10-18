ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси

ЕС согласовал новые санкции против России и Беларуси2
- 18.10.2022, 20:45
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Работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.
Европейский Союз согласовал дальнейшие санкции против России и Беларуси.
Об этом в Twitter сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.
«Похоже, что в ЕС пришли к общему консенсусу в отношении дальнейших санкций в отношении России (хотя и не в отношении энергетики) и Беларуси», - рассказал он.
По словам Йозвяка, ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.