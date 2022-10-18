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Ученые предложили признать Мировой океан живым существом

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  • 18.10.2022, 20:51
Ученые предложили признать Мировой океан живым существом

Исследователи считают, что океан необходимо наделить соответствующими правами.

Ученые из Earth Law Center и Школы окружающей среды, ресурсов и устойчивости Университета Ватерлоо опубликовали статью, в которой призвали признать океан живым существом с соответствующими правами, сообщает Science alert.

Океан покрывает большую часть нашей планеты, производит большое количество кислорода и обеспечивает человечество огромным количеством ресурсов: пищей, минералами и энергией. Но в экологических конвенциях международного масштаба океаны почти не представлены, зачастую их мимолетно упоминают в виде сносок в международных соглашениях.

Поэтому ученые считают, что человечество должно пересмотреть свое отношение к океану.

«Поддержание статус-кво экологического права равносильно узаконенному уничтожению Природы. Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана — это здоровье человека», — говорится в статье исследователей.

Отмечается, что ученые намеренно использовали большую букву в слове Природа, чтобы подчеркнуть необходимость пересмотра отношений к естественной среде обитания, переведя ее в равноправное положение с человеком, а не в отдельную область эксплуатации.

Это «взаимное усиление» является ключевой частью набора принципов, охватываемых формирующейся областью права Земли — общим термином для инициатив, направленных на признание взаимозависимости, существующей между людьми и окружающей их средой через наши институты и законы.

Одной из таких правовых рамок, является право на существование. Для большинства людей это этический принцип, лежащий в основе разработки законов по всему миру. Права же природы признаются исходя из ее ценности, исходящей из ее внутренней ценности. Не в силу того, что она может дать ресурсы, а как «живое существо» само по себе.

«Основываясь на понимании законов Земли и прав природы, управление, ориентированное на океан, признает океан как живое существо, продвигая законы, политику и институциональные действия, которые сосредотачиваются на потребностях океана при принятии решений», — пишут авторы.

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021–2030 годы Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития ООН. Это решение было принято после публикации в 2015 году отчета, в котором оценивалась наша зависимость и влияние на морские экосистемы. Оценка проводилась, учитывая изменения климата, продовольственную безопасность, загрязнение и использование ресурсов.

Впоследствии Межправительственной океанографической комиссии было поручено разработать план повышения устойчивости морской деятельности. Комиссия предложила ряд задач для решения в ближайшие годы, таких как расширение Глобальной системы наблюдения за океаном и изменение отношений человечества с океаном.

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