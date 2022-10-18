Украинские военные под Лисичанском захватили российский танк
- 18.10.2022, 21:11
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Танк оснащен современными французскими прицельными средствами.
Украинским военным удалось захватить российский танк недалеко от оккупированного Лисичанска в Луганской области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«В районе Лисичанского НПЗ бойцы 2-го мехбата 54-й бригады под носом у россиян затрофеили танк», - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, танк оснащен современными французскими прицельными средствами, в том числе ночного видения и уже служит ВСУ.