Украинские военные под Лисичанском захватили российский танк 18.10.2022, 21:11

1,540

Танк оснащен современными французскими прицельными средствами.

Украинским военным удалось захватить российский танк недалеко от оккупированного Лисичанска в Луганской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«В районе Лисичанского НПЗ бойцы 2-го мехбата 54-й бригады под носом у россиян затрофеили танк», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, танк оснащен современными французскими прицельными средствами, в том числе ночного видения и уже служит ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».