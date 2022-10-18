В Бельгии футболист закурил прямо во время матча 18.10.2022, 21:13

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Раджа Наингголан

Фотофакт.

Известный футболист бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан закурил электронную сигарету на скамейке запасных во время матча национального первенства против «Стандарта», передает «Зеркало недели».

Игрок не попал в стартовый состав и курил электронную сигарету во время игры.

Тренер «Антверпена» не заметил нарушения дисциплины и даже выпустил Наингголана в перерыве.

Уже после матча бельгийца отстранили от работы с командой, запретили тренироваться и принимать участия в матчах.

Напомним, что Наингголан известен по своим выступлениям за итальянские команды «Рома» и «Интер», а также футболист принимал участие в чемпионатах мира и Европы в составе сборной Бельгии.

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