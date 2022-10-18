закрыть
18 октября 2022, вторник, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бельгии футболист закурил прямо во время матча

  • 18.10.2022, 21:13
  • 1,334
В Бельгии футболист закурил прямо во время матча
Раджа Наингголан

Фотофакт.

Известный футболист бельгийского «Антверпена» Раджа Наингголан закурил электронную сигарету на скамейке запасных во время матча национального первенства против «Стандарта», передает «Зеркало недели».

Игрок не попал в стартовый состав и курил электронную сигарету во время игры.

Тренер «Антверпена» не заметил нарушения дисциплины и даже выпустил Наингголана в перерыве.

Уже после матча бельгийца отстранили от работы с командой, запретили тренироваться и принимать участия в матчах.

Напомним, что Наингголан известен по своим выступлениям за итальянские команды «Рома» и «Интер», а также футболист принимал участие в чемпионатах мира и Европы в составе сборной Бельгии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко