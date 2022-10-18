НАТО поставит Украине сотни антидроновых станций 2 18.10.2022, 21:21

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Уже в ближайшие дни.

Западные союзники в ближайшие дни поставят в Украину несколько сотен станций-«глушилок» для противодействия российским дронам. Соответствующее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 18 октября опубликовала в Twitter пресс-служба Альянса.

Выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме, он сообщил, что в ответ на массированные атаки РФ в Украине союзники должны увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

«Самое важное, что мы можем сделать, – это выполнить то, что обещали, активизироваться и предоставить еще больше систем ПВО... В ближайшие дни НАТО поставит сотни специальных систем противодействия дронам для отражения конкретной угрозы от беспилотников, в том числе из Ирана», – заявил Столтенберг.

Комментируя сообщения о том, что Иран намерен в ближайшее время дать России для использования против Украины новые дроны и баллистические ракеты, генсек НАТО добавил, что «ни одна нация не должна поддерживать эту незаконную войну».

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