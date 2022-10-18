НАТО поставит Украине сотни антидроновых станций

НАТО поставит Украине сотни антидроновых станций2
- 18.10.2022, 21:21
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Уже в ближайшие дни.
Западные союзники в ближайшие дни поставят в Украину несколько сотен станций-«глушилок» для противодействия российским дронам. Соответствующее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 18 октября опубликовала в Twitter пресс-служба Альянса.
Выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме, он сообщил, что в ответ на массированные атаки РФ в Украине союзники должны увеличить поставки систем противовоздушной обороны.
[LIVE] 🔴 🎥 Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg at @KoerberIP's annual #BerlinForum with @dwnews https://t.co/9nIGlL0GmK— Oana Lungescu (@NATOpress) October 18, 2022
«Самое важное, что мы можем сделать, – это выполнить то, что обещали, активизироваться и предоставить еще больше систем ПВО... В ближайшие дни НАТО поставит сотни специальных систем противодействия дронам для отражения конкретной угрозы от беспилотников, в том числе из Ирана», – заявил Столтенберг.
Комментируя сообщения о том, что Иран намерен в ближайшее время дать России для использования против Украины новые дроны и баллистические ракеты, генсек НАТО добавил, что «ни одна нация не должна поддерживать эту незаконную войну».