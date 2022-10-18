Террорист Гиркин-Стрелков подтвердил, что находится в Украине

Террорист Гиркин-Стрелков подтвердил, что находится в Украине11
- 18.10.2022, 21:28
- 7,174
ГУР известно о его местонахождении.
Террорист Игорь Гиркин-Стрелков подтвердил, что находится в Украине.
«С 14.10.2022 г. в действующей армии», — написал он на своих страницах в ВК и телеграме.
Ранее о том, что Стрелков-Гиркин находится в Украине, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов
Украинская военная разведка пообещала награду 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. В 2014 году он командовал «войсками» «ДНР» и занимал пост «министра обороны» самопровозглашенной республики. Стрелков-Гиркин — один из четырех обвиняемых по делу о сбитом малайзийском «боинге» над Донбассом.