Террорист Гиркин-Стрелков подтвердил, что находится в Украине 11 18.10.2022, 21:28

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ГУР известно о его местонахождении.

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков подтвердил, что находится в Украине.

«С 14.10.2022 г. в действующей армии», — написал он на своих страницах в ВК и телеграме.

Ранее о том, что Стрелков-Гиркин находится в Украине, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов

Украинская военная разведка пообещала награду 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. В 2014 году он командовал «войсками» «ДНР» и занимал пост «министра обороны» самопровозглашенной республики. Стрелков-Гиркин — один из четырех обвиняемых по делу о сбитом малайзийском «боинге» над Донбассом.

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