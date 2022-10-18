Россиян готовят к очередному «жесту доброй воли»? 6 18.10.2022, 21:48

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В Херсонской области оккупанты объявили эвакуацию на фоне наступления ВСУ.

Так называемый глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале «организованного перемещения» гражданских на фоне наступления украинских военных. Оккупационные власти эвакуируют жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Сальдо объяснил свое решение необходимостью создания «масштабных оборонительных укреплений». Также, по его словам, Киев планирует разрушить плотину Каховской ГЭС и сбросить воду с каскада электростанций выше по течению Днепра, тем самым затопив территорию.

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — заявил Сальдо в видеообращении.

Об угрозе затопления территории в результате ракетного удара ВСУ по плотине сообщил и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин.

«Будем действовать осознанно, не исключая вероятности принятия сложных решений», — заявил Суровикин. Военно-тактическую ситуацию в регионе он назвал «весьма непростой».

Британская разведка сообщила 13 октября, что российская армия готовится к вхождению украинских сил в Херсон. «В последние дни российские оккупационные власти, судя по всему, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, они ожидают, что боевые действия перекинутся на сам город Херсон», — сообщило сегодня Минобороны Британии.

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