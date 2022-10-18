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Более 90% учеников частных школ перешли в государственные

  • 18.10.2022, 22:10
Более 90% учеников частных школ перешли в государственные

К началу октября большинство негосударственных школ в Беларуси приостановили работу.

Более 90% учащихся частных школ перешли в государственные учреждения образования Беларуси. Об этом журналистам сообщил министр образования Андрей Иванец, пишет пресс-служба ведомства.

— В нашей стране не работают все частные школы, у которых нет аккредитации или сертификата готовности. Более 90% учащихся таких школ уже перешли в государственные учреждения образования. Часть детей находится за границей, по их возвращении в страну мы встретим их в наших школах, — сказал министр.

Андрей Иванец напомнил, что вчера был подписан закон о лицензировании.

— Та глава, которая посвящена системе образования, вступает в силу со дня подписания. В двухдневный срок должно быть принято постановление Совета Министров об утверждении порядка проведения процедуры лицензирования, а также планы и графики, после чего областные и районные отделы образования приступят к реализации своих функций и полномочий, — заключил руководитель ведомства.

Ситуация с частными школами

Напомним, к началу октября большинство негосударственных школ в Беларуси приостановили работу. Проблемы у них возникли еще до начала учебного года — не все частные заведения смогли получить сертификаты готовности. На 16 сентября в списке были лишь 14 школ из 35.

15 сентября стало известно, что возникли претензии к частной школе «Смарт скул»: там ученик выстрелил из пневматики в лицо своей однокласснице. После этого Лукашенко потребовал проверить все частные школы.

На директора школы Наталью Базанову завели уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями).

22 сентября стало известно, что задержан преподававший в «Смарт скул» детский поэт и прозаик Дмитрий Юртаев. Мужчина якобы оставлял оскорбительные комментарии в адрес силовиков, ходил на несанкционированные мероприятия.

4 октября столичные власти заявили, что только шесть частных школ и садов в Минске имеют право на обучение. В комитете по образованию Мингорисполкома начала работать горячая линия по вопросам перевода учеников из частных детских садов и школ в государственные.

12 октября стало известно, что в суды поступили иски о приостановке работы четырех частных школ по заявлениям контролирующих органов. Речь шла о частных школах «Стембридж», «Генезис Скул», «Грин Хилл» и «Начальная школа РКШ». На следующий день две из них приостановили работу. «Гимназия Грин Хилл» — по решению суда, «Стембридж» — сам.

18 октября прокуратура Минска отчиталась о проверке законодательства об образовании и безопасных условиях пребывания детей в частных школах. 14 руководителям частных учебных заведений были вынесены официальные предупреждения о недопустимости нарушения законодательства. При этом в связи с существенными нарушениям закона главное управление юстиции Минского горисполкома приняло решение о ликвидации ЧУО «Средняя школа ПРАЙМ».

Удивительно, но никаких проблем не возникло в «Минской международной гимназии», которую связывают с Ириной Абельской, предполагаемой матерью Николая Лукашенко. Школа открылась в 2020 году под Минском в элитном поселке Дрозды. Именно в «Минской международной гимназии», по данным журналистов, учился Николай Лукашенко после того, как в августе 2020-го забрал документы из Лицея БГУ.

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