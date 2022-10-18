Трасс с Макроном обсудила последние атаки России на Украину

Трасс с Макроном обсудила последние атаки России на Украину1
- 18.10.2022, 22:22
- 1,640
Премьер Британии и президент Франции провели телефонный разговор.
Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.
Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Премьер-министр разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня днем», - заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.
По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.
«Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию», - добавили напоследок.