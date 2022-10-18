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Трасс с Макроном обсудила последние атаки России на Украину

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  • 18.10.2022, 22:22
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Трасс с Макроном обсудила последние атаки России на Украину

Премьер Британии и президент Франции провели телефонный разговор.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили последние атаки России по территории Украины.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Премьер-министр разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня днем», - заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По имеющейся информации, лидеры обсудили свое глубокое беспокойство недавними варварскими нападениями России на гражданские районы в Украине.

«Они согласились, что Британия и Франция будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы поддержать Украину и координировать ответ на российскую агрессию», - добавили напоследок.

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