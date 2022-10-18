Администрация США и Конгресс обсуждают признание РФ государством-спонсором терроризма 2 18.10.2022, 22:30

2,290

Украина предоставляет все больше доказательств в пользу такого решения.

В Конгрессе США рассматривается законодательная инициатива относительно признания России государством-спонсором терроризма. Администрация США и Конгресс тесно сотрудничают по этому документу. Об этом сообщила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она отметила, что аргументы украинской стороны, почему следует рассмотреть вопрос о признании России страной-спонсором терроризма, звучат все более убедительно.

В то же время, в правительстве США сохраняется обеспокоенность, является ли такой шаг лучшим способом ответа на действия России.

«Мы полностью согласны с тем, что россия виновата в совершении военных преступлений в Украине. И каждый раз, когда украинские силы освобождают очередной город, мы видим следы военных преступлений, которые тянутся за российской оккупацией. Поэтому на самом деле вопрос заключается в том, какой инструмент является лучшим для того, чтобы сделать это, и именно сейчас мы ведем разговор об этом с Конгрессом», - отметила помощница госсекретаря США, передает «Укринформ».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».