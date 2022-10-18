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«Таксисты согласны везти за 300 рублей»

  • 18.10.2022, 22:55
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«Таксисты согласны везти за 300 рублей»

На гомельском направлении — масштабное опоздание поездов.

В редакцию «Зеркала» вечером 18 октября написал читатель Алексей (имя изменено), который рассказал, что следовавшие из Минска в Гомель поезда в этот день так и не добрались до пункта назначения: их пассажиров высадили в Жлобине, и за несколько часов движение не возобновилось.

Состав, которым Алексей пытался попасть из Минска в Гомель, отправился из столицы около 15 часов дня и прибыл в Жлобин в 17.16. На этом поездка закончилась: пассажиров попросили перейти в другой поезд, а тот, на котором приехали они, отправился обратно в Минск.

Пассажирам объяснили, что произошла авария сети на пути в Гомель, однако, по словам читателя, поезд, приехавший из Гомеля в Минск, тоже остался в Жлобине.

Людям, среди которые многие были с детьми и животными в переносках, пришлось провести в стоявшем на перроне поезде несколько часов. Лишь в 21.00, спустя 4 часа ожидания, Алексей наконец уехал в Гомель на маршрутке, которую нашел по объявлению. В областном центре водителя уже ждали, чтобы отвезти людей в Жлобин и забрать оттуда новую партию застрявших пассажиров. Таксисты же, по словам читателя, соглашались везти только за 300 рублей.

— Люди перешептываются, что, возможно, из-за эшелонов войск не пускают, но это вряд ли похоже на правду, — отметил Алексей.

Об опоздании составов на гомельском направлении 18 октября предупредила и пресс-служба БелЖД, извинившись за неудобства и объяснив накладку техническими причинами. Железнодорожники сообщили, что опаздывают поезда международных линий № 55 Гомель-Москва, межрегиональных линий бизнес-класса № 715 Гомель-Минск, № 748, 752 Минск-Гомель, № 750 Могилев-Гомель, региональных линий экономкласса № 6460 Жлобин-Гомель, № 6461 Гомель-Жлобин. По утверждению БелЖД, задержка составляет от 10 минут до 1,5 часов.

В свою очередь телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщает, что на ж/д станции «Хальч» в Жлобинском районе при производстве работ произошло ЧП с обрывом контактного провода. Из-за этого задержка поездов составляет от 10 минут до 2 часов и более.

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