Зеленский о ПВО: Немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала

Зеленский о ПВО: Немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала3
- 18.10.2022, 23:05
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IRIS-T задействована на южном направлении Украины.
Немецкая система ПВО IRIS-T, которая уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодарю партнеров, всех, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной», - заявил президент.
По его словам, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Он сказал, что это действительно эффективная система.
«Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу», - добавил президент.