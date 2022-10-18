Зеленский о ПВО: Немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала 3 18.10.2022, 23:05

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IRIS-T задействована на южном направлении Украины.

Немецкая система ПВО IRIS-T, которая уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарю партнеров, всех, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной», - заявил президент.

По его словам, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Он сказал, что это действительно эффективная система.

«Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу», - добавил президент.

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