США увеличивают производство HIMARS 1 18.10.2022, 23:17

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Причина – повышенный спрос в Европе из-за агрессии РФ.

Компания Lockheed Martin планирует увеличить производство своей высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS — оружия, пользующегося большим спросом в Украине и всей Европе. Об этом пишет Politico.

Lockheed Martin уже сейчас готова увеличить производство HIMARS до 96 установок в год по сравнению с текущим уровнем в 60, сообщил инвесторам генеральный директор Джим Тайклет.

Кроме того, об увеличении объемов производства HIMARS объявила компания Taiclet. Прежде, чем получить заказ от Пентагона, полгода назад компания уже инвестировала 65 миллионов долларов, чтобы сократить время производства HIMARS.

Lockheed Martin также рассматривает возможность расширения своего предприятия в Камдене, штат Арканзас, поскольку спрос на системы продолжает расти.

Однако развитие новых промышленных мощностей не похоже на переключение передач: цепочкам снабжения нужно время, чтобы раскрутиться для достижения новых целей, кроме того нужно нанять и обучить новых работников.

Польша, узнав, что 500 заказанных ею HIMARS будут поступать годами, на этой неделе решила приобрести 300 реактивных систем залпового огня Chunmoo производства южнокорейской Hanwha — их компания планирует поставить уже в следующем году.

«Мы решили разделить заказы HIMARS на этапы. У нас будут как HIMARS, так и Chunmoo», — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Другие страны также делают большие ставки на HIMARS. В июле Эстония заказала шесть систем на 500 миллионов долларов.

Армия США также заинтересована в том, чтобы Lockheed еще больше нарастила производство.

В свою очередь, руководитель отдела приобретения услуг Дуглас Буш заявил журналистам, что филиал стремится «удвоить, или более чем удвоить» темпы производства, однако отметил, что на это потребуется времени. Это означает, что Lockheed может нарастить производство до не менее 120 пусковых установок HIMARS в год.

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