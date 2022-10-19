Зеленский: Путин пошел на поклон в Тегеран, но ему это не поможет
- 19.10.2022, 0:39
Обращение РФ за военной помощью к Ирану является признанием своего военно-политического банкротства.
Сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что «десятилетиями Москва тратила миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошла на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты».
«Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты. Все это развалится, как и предыдущие их расчеты», – сказал Зеленский.