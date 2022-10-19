Путин вновь собирает Совбез
- 19.10.2022, 4:19
Не исключено, что на заседании объявят военное положение.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 19 октября проведет заседание Совета безопасности. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, на завтрашнем заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с миграцией.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что заседание Совета безопасности будет плановым.
Однако, по данным издания, «Верстка», не исключено, что на заседании будут приниматься кадровые перестановки в силовом блоке, вплоть до введения военного положения.
Предыдущее заседание Совбеза РФ состоялось в понедельник, 10 октября.
На совещании Путин сообщил о нанесении российскими военными массированных ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.