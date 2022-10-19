«С Симоньян в последнее время творится что-то неладное» 3 19.10.2022, 7:52

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Пропагандистка почуяла, что назревают большие проблемы для Кремля.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале описала случай, который недавно произошел в РФ: «Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили: «Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет». После этого журналистка сделала простой и лаконичный вывод: «Это, конечно, приговор. Нам всем». Конечно же, многие подписчики не согласились с Симоньян, обвинив издание в предательстве и начав его поносить на чем свет стоит.

По этому поводу высказался также и российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его мнению, Маргарита Симоньян – это совершенно другой персонаж, нежели Владимир Соловьев. Если первый – хороший актер, то вторая – просто пустой человек.

«Это такая резонирующая пустота. Она почуяла, что у них проблемы, и честно это и выдает. Похоже, нужно к ней прислушиваться. Слушайте все Симоньян! Она знает, что творится в России. Она это чует. Это как пустой таз, который отражает эхо. Отражает настоящую суть, а не форму», – сказал Шейтельман в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Также, по словам политтехнолога, с Симоньян в последнее время творится что-то неладное по «русским меркам».

Например, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы пропагандистка опубликовала молитву о восстановлении мира. Отметим также, что Маргарита Симоньян в конце сентября записала краткое видео, в котором посоветовала всем гражданам России прекратить врать.

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