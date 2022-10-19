Путин «сдулся» 1 19.10.2022, 8:01

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Слабость главы Кремля заметили политические партнеры России.

Глава страны-агрессора Владимир Путин стал военным преступником и фактически «сдулся». Ситуацию заметили политические партнеры России, которые теперь требуют пересмотра договоренностей. Давление на Путина усилится, и скоро он станет токсичным не только для президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом заявил бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что резонансные слова президента Таджикистана Рахмона, когда он открыто призвал Путина с уважением относиться к суверенным государствам Средней Азии, свидетельствуют об ослаблении Путина на международной арене.

По словам российского оппозиционера, политические партнеры России увидели, что Путин «сдулся» и пришли к выводу, что можно требовать пересмотра договоренностей в свою пользу.

«Это как попытка пересмотреть партнерское соглашение. Когда твой партнер становится явно более слабым, то зачем ему все отдавать, когда можно увеличить свою долю? Путин, развязав войну, во-первых, превратился в военного преступника. А, во-вторых, он потерял контроль в мире над своими пока еще действующими партнерами. Соответственно, все те претензии, которые накопились за долгое время, были высказаны, но еще пока в мягкой форме. Очевидно, что Путин «сдулся». Они поняли, что можно требовать большего, высказывать все претензии, демонстрировать недовольство положением вещей и своей долей. Это все говорит об ослаблении Путина на международной арене, где все игроки это чувствуют», - объяснил ситуацию Гудков.

По его словам, в дальнейшем будет еще больше подобной риторики, поскольку Путин для всех становится токсичным.

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