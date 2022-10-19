Мать пленного российского солдата не захотела разговаривать с сыном 1 19.10.2022, 8:12

4,170

Россиянка потребовала сказать ей «кодовое слово».

Воины Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта – Колесова Дениса Анатольевича из города Лебедянь Липецкой области. Мать захватчика отказывалась общаться со своим сыном по телефону, пока ей не скажут кодовое слово.

Женщина утверждала, что он не может находиться в плену, так как она с ним якобы «только вчера разговаривала». Видео разговора с россиянкой опубликовал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Владимир Золкин.

«Скажите кодовое слово, если мой сын в плену», – требовала россиянка. Самого оккупанта это очень удивило и позабавило, он рассмеялся.

Мать захватчика заявила, что украинцы якобы всех всегда «разводят», и назвала Украину «фашистской страной».

В итоге россиянка решила ехать в военкомат, чтобы самостоятельно узнать о судьбе своего сына, а журналиста, который предлагал ей пообщаться с ним, послала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».