Мать пленного российского солдата не захотела разговаривать с сыном

Мать пленного российского солдата не захотела разговаривать с сыном1
- 19.10.2022, 8:12
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Россиянка потребовала сказать ей «кодовое слово».
Воины Вооруженных сил Украины взяли в плен очередного российского оккупанта – Колесова Дениса Анатольевича из города Лебедянь Липецкой области. Мать захватчика отказывалась общаться со своим сыном по телефону, пока ей не скажут кодовое слово.
Женщина утверждала, что он не может находиться в плену, так как она с ним якобы «только вчера разговаривала». Видео разговора с россиянкой опубликовал на своем YouTube-канале украинский блогер и журналист Владимир Золкин.
«Скажите кодовое слово, если мой сын в плену», – требовала россиянка. Самого оккупанта это очень удивило и позабавило, он рассмеялся.
Мать захватчика заявила, что украинцы якобы всех всегда «разводят», и назвала Украину «фашистской страной».
В итоге россиянка решила ехать в военкомат, чтобы самостоятельно узнать о судьбе своего сына, а журналиста, который предлагал ей пообщаться с ним, послала.