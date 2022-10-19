Sky News: Под Херсоном идет прорыв российского фронта между Миловым и Снегиревкой 19.10.2022, 8:27

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ВСУ готовят «нечто большее», чем просто наступление.

Аналитик американского оборонного ведомства, профессор Майкл Кларк считает, что наблюдающаяся в последнее время информационная тишина вокруг контрнаступления ВСУ на юге может означать, что «происходит что-то большое».

Такое мнение американский профессор сказал Sky News.

«Украинцы провели полную блокировку новостей относительно того, что происходит в Херсонской области, потому что россияне удерживают линию между Снигиревкой и Миловым. Когда у украинцев блокируют новости, это означает, что что-то происходит. Они всегда так поступали раньше, когда шло большое наступление», — отмечает Майкл Кларк.

Он предполагает, что в течение следующих 48-72 часов Генеральный штаб может поведать хорошие новости с фронта. По его словам, вероятно, речь пойдет о смещении линий фронта к Миловому и Снегиревке.

«Сейчас наверняка происходит что-то большое. Это может не удаться, может не сработать, но в прошлом это сработало. Жду еще интересной информации – предполагаю, на этой линии фронта между Миловым и Снегиревкой», — объяснил он.

Что происходит на Херсонщине

Ситуация во временно оккупированном Херсоне обостряется. Новый командующий российской армией генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном «непростая». Видимо, оккупанты готовятся к «жесту доброй воли». «Сирийский мясник» признал возможность принятия «непростых решений».

Тем временем российско-оккупационная «власть» Херсонщины объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Причина – так называемая опасность затопления правого берега Днепра. Под эвакуацию попадают местные жители Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение нескольких недель.

В свою очередь российские оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые «государственные» учреждения.