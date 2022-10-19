«Половина летного состава российской армии – желторотики» 19.10.2022, 8:32

Летчик-испытатель назвал три причины падения Су-34 на жилой дом в Ейске.

Крушение СУ-34 в городе Ейске Краснодарского края – 10-я небоевая потеря в российской военной авиации за восемь месяцев войны в Украине. В Минобороны России утверждают, что полет был тренировочным, истребитель-бомбардировщик не нес боеприпасов, пилоты катапультировались. Причиной крушения якобы стало возгорание двигателя при взлете, утверждают они.

Через сутки после крушения спасатели завершали разбор завалов многоэтажки, на которую рухнул истребитель. Подтверждены уже 15 смертей мирных жителей. Следственный комитет России начал расследование.

Могли ли пилоты избежать падения самолета на жилой дом и что происходит с российской авиацией, «Настоящему Времени» рассказал летчик-испытатель, полковник запаса украинской армии Роман Свитан.

– Мог ли пилот увести самолет от жилых домов ценой собственной жизни?

– Даже не ценой собственной жизни легко мог отвести самолет от домов. Летчики, которые летают с ейского аэродрома, прекрасно знают расположение жилого сектора. На этом аэродроме раньше базировалось Ейское авиационное училище морской авиации.

Заявления о полетах как «учебно-тренировочных без боекомплекта» – неправда. Если это учебно-тренировочный полет на боевое применение, он проводится с полным боекомплектом. Потому российские власти слукавили.

Был взлет, малая скорость. Летчики могли вообще ничего не делать, а просто катапультироваться раньше, и самолет упал бы по взлетному курсу, не доходя до жилых домов. Поэтому летный персонал в отношении мирняка поступил неправильно.

– На видео катастрофы слышны характерные звуки, как будто взрываются боеприпасы. Считаете, что самолет нес боекомплект?

– Да, этот самолет в зависимости от количества топлива может взять больше или меньше боекомплекта. Грубо – 10 тонн топлива на пять тонн боекомплекта. Причем видно, что горит почти 10 тонн горючего. И боекомплект однозначно был. Слышны взрывы как минимум неуправляемых реактивных снарядов и, скорее всего, ракеты, и какая-то бомбовая нагрузка. Но больше похоже все-таки на ракеты типа НУРС или на управляемые ракеты.

– При этом, если правильно вас понял, это был учебный полет?

– Об учебном полете заявляют российские власти. В Су-34 два летчика, поэтому они могут выполнять и боевое задание, и учебный полет, когда инструктор сидит в кресле штурмана и обучает летчика. Или это просто может быть так называемый контрольный полет для продления навыков или для контроля качества полета.

Есть определенные виды полетов, которые обозначаются учебными. Даже учебный полет на полигон выполняется с полным боекомплектом, чтобы определить, может летчик работать по полигону или нет. Или чтобы научить летчика работать по полигону. То есть это просто словоблудие российских СМИ.

Самолет шел как минимум с половинным запасом топлива и почти полным боекомплектом, поэтому такие разрушения. А летчики, поняв на взлете, что есть какие-то проблемы с двигателем, легко могли отвернуть самолет от жилого комплекса. Раньше бы катапультировались, и самолет упал бы фактически под ними.

– Десятый самолет за время войны теряют не в бою. Чем объяснить произошедшее и происходящее с российской авиацией?

– Это новые самолеты на базе старых Су-27. Тем не менее система производства этой техники российской военной промышленностью даже не достигла уровня старой советской. Техника не облетана. Это одна причина.

Вторая причина: большие проблемы у россиян с двигателями. В свое время эти двигатели производили украинцы на Запорожском заводе. Россияне поставили несколько своих заводов, но не смогли толком довести двигатели: они отключаются или срабатывают внештатно.

Основная же причина в том, что за полгода на украинских полях приземлили больше полусотни бортов, погибли высококлассные российские пилоты. Даже те, кто вернулся из плена, вряд ли летают.

Летно-подъемный состав российской армии сейчас не подготовлен. Половина – желторотики, которым еще несколько лет нужно доводить боевое мастерство до того уровня, которое было до начала войны.

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