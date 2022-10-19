В Севастополе раздался взрыв в районе аэродрома Бельбек 1 19.10.2022, 8:53

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На аэродроме базируется боевая авиация РФ.

В Севастополе раздался взрыв. Предварительно сработало ПВО, якобы был сбит беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал фейкового «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева.

«В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек», - пишет Развожаев.

Жителей города призывают «сохранять спокойствие».

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