Под Минском на продажу выставили бомбоубежище 5 19.10.2022, 8:58

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Фото: Onliner.by

В помещении держится плюсовая температура даже зимой.

На сайте Realt.by 18 октября появилось объявление о продаже бомбоубежища под Минском. Помещение площадью 85 квадратных метров отдают меньше чем за 15 тысяч долларов. Оно продается уже не в первый раз, но в марте этого года его отдавали дешевле.

Объявление лаконичное: «Продается огромное помещение 85 кв. м. Располагается в 11 км от МКАД в садовом поселке Дачный, с хорошими подъездными путями. Помещение можно использовать, квестов, хранение крупногогаритов, зона отдыха (сауну), мелкое производство. Есть электричество и канализация. Есть возможность подключить газ. Рядом пожарный водоем. Целевое назначение (по документом) — бункер».

Иллюстрация: Realt.by

И в самом деле, в техническом паспорте указано, что назначение этого строения «сооружение специализированное для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел».

Оказывается, бункер выставляется на продажу уже не в первый раз — в марте его предлагали покупателям за 9,8 тысяч долларов.

Его владелец Егор рассказывал порталу Onliner.by, что купил бомбоубежище два года назад: «К слову, это были одни из последних торгов по Минскому району, когда лоты выставлялись за 1 базовую величину со старта. На бункер претендовало шесть заявителей, забрать удалось примерно за 2 тысячи долларов по курсу. Плюс потратился на переоформление документов, забор, участок».

85 квадратов, пригодных для жизни, зарыты под землей и наглухо запираются за гермодвери — на поверхности есть лишь два бетонных входа и «грибочки» вентиляции. Пол бункера зарыт на 4,5 метра под землей, высота потолков — 2,7 метра. Со слов владельца, в помещении держится плюсовая температура даже зимой.

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