Минчанин купил порцию шашлыка и удивился, что четверть веса — это не мясо 2 19.10.2022, 9:13

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Скандальный случай произошел в «Гиппо».

Чтобы замариновать хороший шашлык, достаточно одного часа. Понадобятся свиная шея, лук, соль, перец и пару ложек воды. На рынке шея стоит около 16 рублей за килограмм. За такие же деньги читатель onliner.by с ником Randy Marsh купил порцию шашлыка в магазине. Это уже не шея, а тазобедренная часть. Но читателя зацепило не это.

Открыв пакет весом 676 граммов, минчанин достал из него шесть кусочков мяса почти на 500 граммов. Остальное — маринованный лук и соус. Соотношение съедобного и несъедобного составило 74% против 26. Так и должно быть?

Оказывается, да. В «Гиппо» (шашлык покупался там, но ситуация во всех магазинах плюс-минус одинаковая) раскрыли секрет технологической карточки: это задокументированный рецепт блюда, которым пользуется повар.

— По данному шашлыку рецепт такой:

650 граммов мяса;

150 граммов лука;

150 граммов майонеза;

100 граммов кетчупа.

Если исходить из этой пропорции, получается, что все честно. Поэтому, когда вы собираетесь покупать шашлык на компанию и ведете свои расчеты (типа 300 граммов на человека), учитывайте, что вес маринованного продукта из магазина — это не совсем то, на что нужно ориентироваться.

А можно попросить без лука? Не можно

Ни технологической картой, ни другими нормами магазина отходы не прописаны. Есть приготовленный полуфабрикат, который продается до последней капли соуса.

— Просить без лука покупатель не может, потому что ему предлагают купить готовый продукт, в состав которого входит лук. Если вы не любите лук, то у нас есть другие виды шашлыков на любой вкус: и с луком, и без лука, и из разных частей свинины, и с разными маринадами, — уточнили в «Гиппо».

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