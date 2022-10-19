Минчанин купил порцию шашлыка и удивился, что четверть веса — это не мясо

Минчанин купил порцию шашлыка и удивился, что четверть веса — это не мясо2
- 19.10.2022, 9:13
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Скандальный случай произошел в «Гиппо».
Чтобы замариновать хороший шашлык, достаточно одного часа. Понадобятся свиная шея, лук, соль, перец и пару ложек воды. На рынке шея стоит около 16 рублей за килограмм. За такие же деньги читатель onliner.by с ником Randy Marsh купил порцию шашлыка в магазине. Это уже не шея, а тазобедренная часть. Но читателя зацепило не это.
Открыв пакет весом 676 граммов, минчанин достал из него шесть кусочков мяса почти на 500 граммов. Остальное — маринованный лук и соус. Соотношение съедобного и несъедобного составило 74% против 26. Так и должно быть?
Оказывается, да. В «Гиппо» (шашлык покупался там, но ситуация во всех магазинах плюс-минус одинаковая) раскрыли секрет технологической карточки: это задокументированный рецепт блюда, которым пользуется повар.
— По данному шашлыку рецепт такой:
650 граммов мяса;
150 граммов лука;
150 граммов майонеза;
100 граммов кетчупа.
Если исходить из этой пропорции, получается, что все честно. Поэтому, когда вы собираетесь покупать шашлык на компанию и ведете свои расчеты (типа 300 граммов на человека), учитывайте, что вес маринованного продукта из магазина — это не совсем то, на что нужно ориентироваться.
А можно попросить без лука? Не можно
Ни технологической картой, ни другими нормами магазина отходы не прописаны. Есть приготовленный полуфабрикат, который продается до последней капли соуса.
— Просить без лука покупатель не может, потому что ему предлагают купить готовый продукт, в состав которого входит лук. Если вы не любите лук, то у нас есть другие виды шашлыков на любой вкус: и с луком, и без лука, и из разных частей свинины, и с разными маринадами, — уточнили в «Гиппо».