Противостояние «четырех армий» РФ: как Кадыров и Пригожин борются за власть 19.10.2022, 9:16

1,452

Клан Шойгу и Патрушева терпит поражение из-за неудач на фронте.

После начала войны в Украине влияние в России оказалось в руках четырех людей, которые имеют свою армию. Двое из них – глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар» Путина Евгений Пригожин, которые, понимая, что Россия проигрывает на украинском фронте, используют войну, чтобы получить власть.

Об этом в эфире программы «Руно.Война» на Апостроф TV рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

«До 24 февраля главным ресурсом в России были деньги, и только у президента была еще и власть, а остальные мерялись деньгами. А сейчас вдруг оказалось, что ситуация поменялась. Все эти люди, Абрамовичи, Фридманы и другие, которые еще недавно были влиятельными людьми, где они? А все потому, что в сегодняшней России единственное, что важно, это сколько у тебя военных и военной техники. А военные есть не у многих, они есть у Кадырова, у Пригожина, у самого Путина, но они уже изрядно потрепанные на войне в Украине, в основном у него теперь мобилизованные, то есть так себе у него армия, и у Золотова Росгвардия. Вот четыре армии, и это из известных. Может быть у ФСБ еще есть большая армия, но там непонятно, с кем они и что они», – объясняет Шейтельман.

По его словам, Кадыров и Пригожин понимают, что Россия проигрывает на поле боя и стремятся использовать войну, чтобы получить власть.

«Они не заинтересованы в продолжении этой войны. Они заинтересованы в ней пока, чтобы поднимать свою значимость, но как только они получат реальную власть, что, возможно, уже не за горами, они с этой войной будут заканчивать. Им война нужна как трамплин, чтобы самим взлететь внутри этой российской системы, чтобы раздавить всяких Шойгу, Патрушевих и так далее и занять их место. А дальше, зачем им эта война. Для таких людей война – это социальный лифт», – отметил политтехнолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».