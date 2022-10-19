Уволены четверо из пяти генералов РФ, командовавших вторжением в Украину 1 19.10.2022, 9:28

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Британская разведка объяснила, чем это обернется для российских войск.

Спустя восемь месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля основные элементы российского военного руководства все больше теряют работоспособность. На данный момент четыре из пяти генералов, непосредственно командовавших оперативными элементами вторжения в тот период, уже уволены.

Об этом в ежедневной аналитической сводке в Twitter сообщает министерство обороны Великобритании. При этом отмечается, что сменщики устраненных генералов пока мало что сделали для улучшения боевых качеств России.

Кроме того, по данным британской разведки, на тактическом уровне почти наверняка наблюдается усугубляющаяся нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства вновь мобилизованными резервистами. В свою очередь, плохое руководство нижнего звена, вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских войск.

Также британские аналитики считают, что отсутствие преемственности командования в армии государства-агрессора может иметь разрушительные последствия, поскольку разработка планов у них осуществляется в основном лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба.

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