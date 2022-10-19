«В военкомате мужу сказали, что нужны люди, поэтому он поедет» 13 19.10.2022, 9:36

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Белорусы рассказали, как проходит скрытая мобилизация в стране.

Как заявляет Министерство обороны, с января в Беларуси проходят «плановые сборы запасников и резервистов». По их словам, план утвержден еще в прошлом году. Однако в открытом доступе нет ни календаря сборов, ни анонсов, а также информации о количестве мужчин, которых собираются призвать. Особенно сильно повестки стали тревожить белорусов на фоне мобилизации в России, прибытия российских войск в Беларусь, а также заявлений о развертывании совместной группировки войск.

Журналисты zerkalo.io поговорили с теми, кого недавно вызывали в военкомат.

«Уточнили данные, а после начался разговор про сборы»

Повестка 28-летнему Евгению пришла в начале октября, но не на сборы. Изначально собеседника пригласили в военкомат Жодино для уточнения данных. Когда он позвонил туда, чтобы рассказать всю информацию по телефону, настояли на личном визите. Евгений решил приехать в военкомат — все равно уже расписался в повестке.

— Было нас там человек десять. Уточнили данные, а после начался разговор про сборы, — отмечает собеседник. — Говорили, что хотя они недавно уже прошли, эти будут заключительными, что очень нужны люди для обслуживания танков. Когда спросили, кто хочет, и никто не поднял руки, начались индивидуальные разговоры. Отказаться можно было. Нам говорили, мол, если не хотите, никто заставлять не будет, «нужны беспроблемные люди». Сильно не приставали: если начинаешь огрызаться или отказываться, отдавали военный билет обратно. А кто молча сидел — получили повестку на сборы. Точно знаю, что пошли двое, кто сейчас не работает. Кто еще — не знаю. Как только со мной пообщались и отдали военник, я сразу же ушел.

По словам Евгения, ему предлагали ехать в военную часть в Печах, обслуживать технику на зимний период. Сотрудница военкомата заверила пришедших мужчин, что эти сборы плановые и последние в нынешнем году.

— Знаю, что мужчин удивляло: вроде как совсем недавно были сборы и вот опять. Но она сказала, что в этом году сборов больше не будет. А потом добавила: «Но кто знает», — объясняет мужчина.

Такая же ситуация с повесткой была у мужа Юлии. Пара живет в Минске. Женщина поговорила с нами, рассказав ситуацию супруга. Сам он, по ее словам, был в шоке от новости и не горел желанием говорить. Первая повестка 34-летнему мужчине пришла на работу еще в середине сентября — приглашали уточнить данные. Он не хотел ее забирать, а когда приходили новые, брал больничный и отпуск.

— По четвертой повестке уже пошел в военкомат. Наш дальний родственник — военный, и он сказал, что просто отметят и уточнят данные. Поэтому муж и решил сходить. Но оказалось все не так: он вернулся домой с повесткой на сборы в ноябре, — говорит собеседница.

По словам Юлии, муж пытался отказаться, ссылался на состояние здоровья (справки о заболеваниях у него были с собой), на то, что у него есть маленький ребенок. Упоминал, что не служил.

— Девушка в военкомате давила на то, что ей очень нужно отправить троих человек на сборы. Правда, она их уже набрала, но мой муж нужен «на всякий случай», — говорит собеседница. — Потому что «никто не хочет», «а если вдруг из тех троих кто-то больничный возьмет, что я буду делать?» Мол, в списке есть человек старше 40, а у них не принято в таком случае призывать. Насколько это правда — непонятно, все с ее слов.

Юлия добавляет: сборы обещали на 25 дней и даже с возможностью ездить домой на выходные, но в это она верит слабо. Людей, по словам ее мужа, было немного, и со всеми беседовали наедине.

«В военкомате сказали, что это проверка способности проводить мобилизацию»

Еще один наш читатель, 22-летний Илья, уволился со срочной службы осенью 2021 года и был уверен, что больше в армию не вернется. Но вышло все иначе. На прошлой неделе молодому человеку позвонили из военкомата Слуцка и спросили, может ли он прийти для уточнения данных. В тот же день он поехал в ведомство.

— Они уточнили всю информацию. Сказали, это делается, чтобы узнать, где сейчас кто находится. А потом дали анкету с типичными вопросами про гражданство, связи с друзьями за рубежом, участие в организациях и тому подобное. Когда я все это заполнил, мне дали повестку на сборы, — рассказывает молодой человек.

Илья вспоминает: при нем звонили другим людям, многие не поднимали. Тогда сотрудники военкомата звонили матерям.

— Я услышал, что будут выписывать повестки на место прописки или место работы. Чуть позже меня пришел еще один молодой парень, которому тоже позвонили и попросили уточнить данные. В результате повестки получили мы оба, — рассказывает собеседник. — В военкомате мне объяснили, что это будет проверка способности части проводить мобилизационные мероприятия. Например, во время режима боевой готовности в части разворачивается пункт приема личного состава. Якобы все это проводится по сценарию укомплектования части в военное время.

Молодой человек успел позвонить за уточнениями нескольким друзьям-офицерам. Говорит, что один из друзей успокоил: сборы плановые и все спокойно, а люди нужны для того, чтобы проверить, как будет в случае чего идти мобилизация.

— А другой друг объяснил, что все это длится с 2020 года: тогда было принято решение о проверке военных частей, участились сборы, началась проверка техники на полигонах, — рассказывает Илья. — Еще друг рассказал, что у них в декабре планируются крупные учения на границе с Украиной. Но в СМИ я такой информации не видел.

Сам собеседник к происходящему и к перспективе сборов относится негативно и с долей скептицизма:

— Очень все это странно и неправдоподобно: проверка готовности к мобилизации, какие-то сценарии военного времени. Сам я хотел избежать сборов, но, к сожалению, возможности не предоставилось. Поэтому прибуду по повестке, а там посмотрю, как будет.

О том, что сборы проводят для проверки скорости мобилизации, рассказал и читатель Дмитрий. Мужчине 40 лет, и ему повестка приходила два раза: первая с пометкой «сверка анкетных данных», вторая с той же пометкой и припиской «сборы». Во второй раз мужчина пришел в один из районных военкоматов Минска.

— Со мной было несколько ребят. Нас пригласили в кабинет, и одна из девушек бодро сообщила: «Вчера сработал сигнал, и вы все завтра должны быть в 9 утра в местах сбора». Что за сигнал — понятия не имею. Сказали, что не знают, всех ли повезут на сборы. Куда и на сколько, тоже не ответили. Успокаивали тем, что это просто проверка скорости мобилизации.

Мужчины попробовали возражать, но вышло неуверенно. И сотрудницы военкомата перешли к заполнению бумаг.

— Я сообщил девушке, что у меня больная супруга и маленький ребенок. В итоге меня на сборы не взяли, но тут скорее повезло. Девушка проверила необходимый состав моей должности — он оказался укомплектован. И мне сказали тихонечко идти домой, — заключает собеседник.

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