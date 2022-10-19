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Бойцы ВСУ «стерли в пыль» редкую российскую установку «Метеорит»

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  • 19.10.2022, 9:39
  • 5,946
Бойцы ВСУ «стерли в пыль» редкую российскую установку «Метеорит»
иллюстрационное фото

Технику врага ликвидировали мини-бомбами.

Украинские защитники филигранно уничтожили установку разминирования с военными РФ. Результат сброса бомбочек на российскую установку разминирования УР-77 «Метеорит», которая имеет народное название «Змей Горыныч» опубликовал Тelegram-канал «Украина 365».

Показаны мини-бомбы, которые сбрасывали ВСУ с воздуха при помощи БПЛА. После четкого попадания, которое привело к детонации заряда разминирования массой 450 кг и мощного взрыва от УР-77 «Метеорит» не осталось даже обломков. 4 члена российского экипажа также превратились в пыль.

Для справки: Реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» построена на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» в 1978 году. Из-за характерного внешнего облика огневого вала в народе ее прозвали «Змей Горыныч». Советский «Метеорит» может создавать ходы шириной до 6 метров в минных противотанковых полях. Такими установками пользовалась армия Башара Асада, уничтожая мирное население в Сирии в 2017 году.

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