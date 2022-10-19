Путин демонстрирует слабость и разочаровывает всех 19.10.2022, 9:49

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Ситуация на фронте усиливает раскол внутри кремлевского режима.

Полномасштабная война, которую объявила Россия Украине, негативно повлияла не только на саму страну-агрессора. Она еще и изрядно ударила по Путину, от которого начинают отворачиваться все.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В свете успешного контрнаступления ВСУ, Путин все сильнее закрывается в своем пузыре. В нем диктатора окружают только преданные последователи. Также глава Кремля полагается на молчаливое большинство русского населения. Тех, кто беспрекословно подчинится его приказам.

Президент России почти восемь месяцев пытался выстроить систему так, чтобы как военные, так и народ верили в его максималистические цели в Украине. Диктатор стремился собрать вокруг себя тех, кто будет поддерживать его взгляды по идеологическим или практическим соображениям.

Как отметили в Институте по изучению войны, Путин удвоил свои главные цели и нарративы. Более того, он все чаще тяготеет к крайним националистам, которые искренне желают добиться успеха в войне. И их, как и самого диктатора, мало интересует цена этой победы.

Сейчас же наблюдается множество противоречий как в заявлениях, так и в действиях Путина. И это изрядно раскалывает российское общество и армию страны-агрессора.

Попытка Путина удвоить свои цели в Украине, какими бы очевидными ни были риски, свидетельствует о его долгосрочной цели. По словам аналитиков, президент России стремится победить в Украине, возможно благодаря наращиванию сил. Собственно, для этого и введена частичная мобилизация

Но здесь есть ряд «но». Прежде диктатору нужно будет на постоянной основе подпитывать аппетит крайних националистов, стремящихся к победе. И говорится о реальных достижениях, которых враг достичь на фронте не может.

Кроме того, вскоре Путин может столкнуться с ключевыми элементами своего же режима. Теми, кто не планирует жертвовать всем, чтобы Россия смогла достичь максималистических целей диктатора в войне против Украины.

Более того, Путин начал демонстрировать слабость. И попытка укрепить свою систему проектирования власти может только навредить диктатору. Кроме того, население страны также теряет веру в «сильную руку» из Кремля. И это только начало.

В то же время следует понимать, что мгновенно Путин не станет уязвимым. Но накопление рисков для главы страны может расти со временем. А военные неудачи на фронте лишь усугубят раскол внутри режима, который построил сам диктатор. И именно поэтому, убеждены аналитики из Института, Запад должен помочь Украине одолеть Россию как можно скорее.

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