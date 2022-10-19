Шоколад в белорусских магазинах «похудел» на 15-20%5
- 19.10.2022, 10:05
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«Заморозка» цен по-лукашенковски.
Продукция в белорусских магазинах продолжает «реагировать» на лукашенковскую «заморозку цен».
За дело взялись производители шоколада. Некогда 100-граммовые шоколадки стали «легче» на 15-20%, чтобы цена оставалась на прежнем уровне.
❌ Продукция в белорусских магазинах продолжает «реагировать» на лукашенковскую «заморозку цен».— charter97.org (@charter_97) October 19, 2022
За дело взялись производители шоколада. Некогда 100-граммовые шоколадки стали «легче» на 15-20%, чтобы цена оставалась на прежнем уровне. pic.twitter.com/RW37mAQEMF