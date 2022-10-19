закрыть
19 октября 2022, среда, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шоколад в белорусских магазинах «похудел» на 15-20%

5
  • 19.10.2022, 10:05
  • 3,188
Шоколад в белорусских магазинах «похудел» на 15-20%

«Заморозка» цен по-лукашенковски.

Продукция в белорусских магазинах продолжает «реагировать» на лукашенковскую «заморозку цен».

За дело взялись производители шоколада. Некогда 100-граммовые шоколадки стали «легче» на 15-20%, чтобы цена оставалась на прежнем уровне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип