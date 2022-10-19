Американский экс-разведчик: За спиной Путина начинают делить власть

Американский экс-разведчик: За спиной Путина начинают делить власть1
- 19.10.2022, 10:17
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США получают информацию от представителей российской власти.
Специальный агент военной разведки США в отставке Дэвид Дебатто заявил, что американская разведка в России работает очень хорошо – в Вашингтоне знают все, что происходит в Кремле. Журналистам «24 канала» он объяснил, что работа разведчиков в последние годы несколько изменилась.
Речь идет о переходе от использования непосредственно агентов к применению электронных средств разведки, в том числе и спутников. Однако агенты США в Москве все еще дислоцируются в большом количестве.
«Сейчас происходит следующее – за спиной Путина фактически начинают делить власть, и знающие о том, что Путин не вечен, начинают задумываться о собственном будущем. То есть данные поступают и от этих людей, чего бы никогда не произошло 2 или 3 года назад», – объяснил агент Дебатто.
Он отметил, что иногда данные от агентов попадают в прессу, однако это пустяки, если сравнивать их с информацией, которой владеют в Белом доме. Но даже то, что публикуют СМИ, часто является правдой.