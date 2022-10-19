Ученые рассказали, что происходит с мозгом человека после 40 лет 6 19.10.2022, 10:19

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Мышление начинает «перестраиваться».

После 40 лет наш мозг начинает подвергаться радикальной «перестройке», что приводит к интеграции и взаимосвязи различных сетей в течение следующих десятилетий с сопутствующим воздействием на познание, цитирует Аlarabiya - систематический научный обзор, результаты которого были недавно опубликовано в журнале «Психофизиология».

В связи с этим группа исследователей из Университета Монаш в Австралии работала над тем, чтобы выяснить, как коммуникация человеческого мозга меняется в течение жизни человека.

От подросткового возраста к взрослой жизни

Исследователи смогли нарисовать общую картину того, как сетчатка мозга меняется в течение нашей жизни. В начале, в подростковом и молодом возрасте, мозг, по-видимому, имеет множество сегментированных сетей с высоким уровнем внутренней связи, отражающих способность к специализированной обработке. Эта концепция имеет смысл, потому что этот возраст включает в себя время, когда люди учатся делать упражнения, говорить на языках и развивать таланты.

Однако изменения начинаются в середине 40-летнего возраста, когда мозг становится менее связанным внутри этих отдельных сетей и более глобально связанным между сетями.

К 80 годам мозг человека имеет тенденцию быть менее специализированным на региональном уровне, а не широко связанным и интегрированным в том, что описывается как «перепрограммирование», которое оказывает ощутимое влияние на познание.

Мышление взрослых менее гибко

Исследователи отметили, что «пожилые люди, как правило, демонстрируют менее гибкое мышление, такое как формирование новых понятий и абстрактное мышление, а также меньшее торможение реакции, а также более низкие уровни числового и вербального мышления».

Они также добавили, что «эти изменения исполнительной функции могут быть впервые замечены у взрослых на пятом десятилетии жизни».

Но новости не так уж плохи для стареющего мозга: исследователи пишут, что «задачи, которые в основном основаны на автоматизированных процессах или хорошо отрабатываются, менее подвержены влиянию возраста или могут немного увеличиваться с возрастом, например, словарный запас и общие знания».

Исследователи также предположили, что изменения происходят в головном мозге, потому что это ресурсоемкий орган, который потребляет большое количество простой сахарной глюкозы, отмечая, что «головной мозг взрослого человека составляет примерно 2% от общей массы тела, но требует около 20% общий запас глюкозы».

Но с возрастом человеческое тело имеет тенденцию замедляться, а мозг становится менее эффективным. Таким образом, мозг не только получает меньше глюкозы, но и плохо использует топливо. Таким образом, вполне возможно, что изменения сетчатки являются результатом реорганизации мозга, чтобы он функционировал так, как он может, когда ресурсы истощаются, а «органы» стареют.

Здоровый образ жизни

Правильная диета, регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни могут поддерживать ум в хорошем рабочем состоянии, а иногда и останавливать сетевые изменения в пожилом возрасте.

«В течение первых лет жизни происходит быстрая активация функциональных сетей мозга. Затем функциональные сети улучшаются примерно до третьего и четвертого десятилетия жизни», — говорят исследователи.

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