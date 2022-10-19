Битва за Херсон: у генерала Суровикина начались проблемы 1 Альфред Кох

19.10.2022, 10:22

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Альфред Кох

Что за «непростые решения» анонсировало командование РФ?

Подошел к концу двести тридцать седьмой день войны. Пока на фронте ничего не изменилось. Интенсивность российских обстрелов ракетами и дронами украинских городов немного снизилась, а эффективность ПВО ВСУ – выросла. Союзники обещают скорую помощь в борьбе с иранскими мопедами, поэтому будем надеяться, что острота кризиса в связи обстрелами городов начинает потихоньку снижаться.

Суровикин и всякие его шестерки сегодня как-то подозрительно много говорили о необходимости эвакуации мирного населения из Херсона, о том, что начинается «битва за Херсон» и что им предстоят «непростые решения». Что заставляет их говорить эти слова – непонятно. По сегодняшним картам я не вижу, чтобы ВСУ прямо буквально завтра могли бы угрожать Херсону. И поэтому, вслед за Виталием Кимом считаю, что это Суровикин с подтанцовкой решили замутить какую-то поганку.

А может этот спектакль для Путина? Чтобы у него матка выпала от страха и он больше им войск подбросил, оружия, боеприпасов? А после того, как они выиграют «битву за Херсон» – он оценил их «ратный подвиг»? Ведь если никакой битвы пока нет, то ее не грех и придумать? Как Путин из бункера узнает: есть эта битва или ее нет? Интернетом он не пользуется, в газетах толком ничего не понять, Генштаб ВСУ молчит как будто воды в рот набрал, а Конашенков расскажет то, что ему сообщит Суровикин. Сам-то Конашенков сидя в Москве откуда может узнать правду?

Хрен его знает, что на уме у этих дебилов. Да, впрочем, какая разница? У них там какие-то свои игры и разобраться в них нормальному человеку не под силу… Смею высказать свою гипотезу: Сергей «генерал Армагеддон» Суровикин, похоже, отличается от своих предшественников только лишь тем, что больше них понимает роль пиара. Поэтому и создал себе образ безжалостного вояки, который может не моргнув глазом стирать с лица Земли целые города. А как полководец он обычный российский генерал «жуковской» школы, верующий в победу исключительно "пушечном мясом" и твердо убежденный в том, что «русские бабы еще нарожают».

Его реальный военный опыт ограничен лишь операцией в Сирии. И хотя в Википедии написано, что он является участником Второй чеченской войны, но в самой его биографии об этом нет ни слова. В Сирии он известен тем, что был одновременно командующим российской группировкой и командующим ВКС. Что позволяло ему использовать все стратегические ресурсы для бомбардировок сирийских городов. По всей видимости результаты этих бомбардировок были впечатляющими и они-то и создали ему весь этот зловещий образ. И немудрено: чего не разбомбить в пыль города, у которых нет ПВО?

А сейчас ситуация несколько иная: у Украины ПВО есть и даже вполне приемлемого качества. А скоро будет еще лучше. И с «Армагеддоном» у Суровикина будут проблемы. И он это понимает. Как и то, что после того, как «Армагеддон» не задастся, ему нужно будет демонстрировать свои полководческие таланты. А у него, по видимому, на этот счет есть обоснованные сомнения. Хотя бы потому, что у него не было случая их испытать. Поэтому он и сам толком не знает: есть они у него или нету.

Вот и нагоняет Суровикин жути и рассказывает как все плохо и вот-вот он сдаст Херсон. И что ему предстоят «непростые решения». Я прямо ждал, когда он скажет сакраментальное: «какой коновал вас лечил до меня», но, похоже, этот его пассаж вырезали… Тут ведь выигрыш по-любому: сдаст Херсон: «а я предупреждал, виноваты коновалы», а не сдаст - герой! Главное все это проговорить в паблик. Чтобы не забыли. И чтобы отложилось в памяти у кого надо. Вот такой вот у меня его образ вырисовывается. Постмодернистский. Типа: в нашем военном деле пиар - всему голова.

Так что в скором времени и этот генерал займет свое место в длинном ряду незадачливых путинских воевод, чей грозный образ разрушат ВСУ. Также, как они последовательно разрушили устрашающий образ кадыровских тиктокеров, и многих других путинских генералов типа какого-нибудь, прости Господи, Дворникова. Про Дворникова нам тоже (помните?) какие-то жуткие истории рассказывали. И тоже, кстати, про его художества в Сирии. А как до дела дошло, так сдал этот Герой России и Изюм и Лиман. И на юге у него тоже не задалось…

Самое главное сейчас выстоять. Не прогнуться. Я не знаю, что еще придумает Путин чтобы затянуть войну. Но проблемы надо решать по мере их поступления. Сейчас есть проблема - защитить украинские города. И ее надо решать. И она уже решается. Сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко сказал, что средства борьбы с дронами поступят в Украину в самый короткий срок. Раньше я от него такого однозначного ответа не слышал ни по какому вопросу. Значит союзники понимают остроту ситуации и будут действовать оперативно.

Придумает Путин еще какую-нибудь гадость - значит настанет черед бороться и с ней. Все равно результат известен: наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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