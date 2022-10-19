Лукашенко повторил указ, который мог привести к падению Римской империи 2 19.10.2022, 10:25

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Фото: Getty Images

«Иногда целые города перестали иметь возможность торговать».

Если кто-то считает, что заморозка цен – это изобретение Беларуси или Венесуэлы, то он ошибается.

– Мы вспоминали СССР, но даже не он это придумал и даже не Карл Маркс, и не утописты XVIII века, – рассказывает Вадим Иосуб в свежем выпуске ютуб-канала Белорусы и рынок.

– На самом деле, когда и где это было использовано впервые, историки могут спорить, но хорошо задокументированный эпизод относится к временам Римской империи.

Эксперт имеет в виду знаменитый эдикт Диоклетиана «О максимальных ценах», который был издан при этом римском императоре в 301 году, 17 веков назад и был направлен на борьбу со спекуляцией и ростовщичеством.

– Что интересно, до нас дошли достаточно большие отрывки этого эдикта, а эдикт – это по-современному был бы указ, директива или статут, – объясняет Иосуб. – И, как и в современных юридических документах, в нем было обоснование о том, для чего вообще этот документ вводится. В частности, в документе говорилось:

«На рынках неумеренные цены настолько распространены, что безудержная страсть к наживе не уменьшается из-за обильных поставок товаров. Люди, которые владеют огромными богатствами, которых достаточно, чтобы полностью удовлетворить целые нации, пытаются увеличить свои состояния и стремятся к разорительным процессам. Забота о человечестве побуждает нас, авторов эдикта, ограничить алчность таких людей. Поэтому мы постановили установить максимум цен, чтобы, если когда-либо и где-либо проявляется засилье высоких цен, жадность могла бы быть ограничена пределами нашего статута.

Для обеспечения надлежащего использования, любой, кто нарушит этот статут подлежит смертной казни».

– То есть, там запрещалось повышать цены и за это предусматривалась казнь, а, если кто-то из покупателей из-за дефицита тоже согласиться на повышенные цены, ему тоже казнь.

Что характерно, никакой пользы Римской империи этот документ не принес. Я бы даже сказал, что наоборот. Он не достиг своей цели остановить инфляцию, так как массовое производство монет с низкой стоимостью металла продолжало обесценивать валюту и повышать цены. В результате этого максимальные цены эдикта становились слишком низкими.

Торговцы решили либо прекратить продажу некоторых товаров, либо продавать их нелегально, либо использовать бартер.

И таким образом эдикт, по словам Иосуба, изменил обмен товарами и торговлю, иногда целые города перестали иметь возможность торговать.

– А некоторые историки и вообще называют этот эдикт одной из причин падения Западной Римской империи.

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