закрыть
19 октября 2022, среда, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бросили под деревом: раненный оккупант пожаловался на «скотское» отношение командования

2
  • 19.10.2022, 10:26
  • 2,280
Бросили под деревом: раненный оккупант пожаловался на «скотское» отношение командования

Опубликован перехват из «котла» под Херсоном.

Оккупанты на Херсонском направлении бросают раненых товарищей, не оказывая им надлежащей помощи. Так, одного из них оставили под деревом на холоде ждать эвакуации в госпиталь.

Об этом сам раненый рассказал в перехваченном телефонном разговоре. Беседу оккупанта 19 октября обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуации. Сказали только в пять утра приедут. Все нормально: в ногу чуть-чуть, голову, лобик зацепило, осколки, и в сердце в ребро попало. Осколок не вытащили, будут вытаскивать. Так, залепили и все. Бросили тут, сказали в пять утра. Я на заставе, жду эвакуации в госпиталь», – сказал он.

Он рассказал, что получил осколочные ранения, когда украинский коптер сбросил гранату:

«Я хорошо хоть убегать стал, в окоп целился, я увидел, начал стрелять и уходить, и он меня там **нул. Вон, бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Если поплохеет, промедол себе просроченный вколю тогда. Ну просто ни одежды, ничего нет, че мне тут замерзать что ли – по**й всем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип