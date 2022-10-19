Бросили под деревом: раненный оккупант пожаловался на «скотское» отношение командования 2 19.10.2022, 10:26

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Опубликован перехват из «котла» под Херсоном.

Оккупанты на Херсонском направлении бросают раненых товарищей, не оказывая им надлежащей помощи. Так, одного из них оставили под деревом на холоде ждать эвакуации в госпиталь.

Об этом сам раненый рассказал в перехваченном телефонном разговоре. Беседу оккупанта 19 октября обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Меня зацепило немножко. Жду эвакуации. Сказали только в пять утра приедут. Все нормально: в ногу чуть-чуть, голову, лобик зацепило, осколки, и в сердце в ребро попало. Осколок не вытащили, будут вытаскивать. Так, залепили и все. Бросили тут, сказали в пять утра. Я на заставе, жду эвакуации в госпиталь», – сказал он.

Он рассказал, что получил осколочные ранения, когда украинский коптер сбросил гранату:

«Я хорошо хоть убегать стал, в окоп целился, я увидел, начал стрелять и уходить, и он меня там **нул. Вон, бросили тут под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Если поплохеет, промедол себе просроченный вколю тогда. Ну просто ни одежды, ничего нет, че мне тут замерзать что ли – по**й всем».

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