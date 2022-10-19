«Ник и Майк»: Два режима — полные банкроты 19.10.2022, 10:34

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Их интересует только власть.

Продолжаем отмечать признаки приближающегося более серьезного вовлечения хунты в войну, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

1. В рамках развертывания так называемой региональной группировки войск в Беларусь прибудет значительное количество техники из России. Даже официально сообщается о том, что будет ввезено около 200 танков. То, что эшелоны с военной техникой двинулись и в обратную сторону, не должно вводить в заблуждение. Из Беларуси в Россию едет техника, снятая с консервации. Ее необходимо подготовить к участию в боевых действиях как минимум.

2. Продолжается антитеррористическая истерия. Читатели (и не только) пишут, что в Малоритском районе, который должен быть захвачен «боевиками из Украины», помимо высокой концентрации военных и техники, по домам ходят представители воинских подразделений и прикидывают, сколько военнослужащих можно будет там разместить.

Это из очевидного. Из менее очевидного, но тоже значимого, необходимо отметить следующее.

а) Духовник синепалого синегуба призвал к духовной мобилизации. Фактически это начало подготовки «паствы» к участию в войне. Зная, насколько близок Федор Повный к тому, что происходит в больной голове агрофюрера, можно сказать, что там сформировалось определенное мнение.

б) Визит «философа Дугина» к «синепало-синегубому философу». С одной стороны, демонстрация того, что идеология у хунты полностью отсутствует и «национальную идею» они не смогли нащупать. С другой, четкая констатация факта, что в голове «философа» такая же каша из евразийства, панславянства, православия, русского фашизма и марксизма-ленинизма. И вот за все это эклектичное пытаются уничтожить Украину.

Это подчеркивает необходимость усиленного продвижения настоящих ценностей белорусского общества и государства, которые базируются на истории и культуре. Соответственно, пришло время объединительных национально-ориентированных ценностных платформ. И с вполне определенным геополитическим выбором.

Вывод прост. У двух режимов - системы ценностей нет, они ценностные банкроты, озабоченные удержанием власти любой ценой.

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