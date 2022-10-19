Под Гомелем охотник подстрелил своего кума, приняв его за лося 19.10.2022, 10:41

В лесу проводилась загонная охота.

В Гомельском районе вместо предполагаемого лося охотник попал в шею 33-летнему мужчине, своему куму. Сиротами остались двое малолетних детей, сообщает пресс-служба МВД.

Трагический инцидент произошел 16 октября вблизи деревни Кравцовка в Терюхском лесничестве Гомельского района.

В лесу планировалась загонная охота на лося. Участие в ней должен был принять и 38-летний индивидуальный предприниматель из Гомеля, но он сообщил егерю, что будет позже.

«Накануне вечером мужчина употреблял спиртное, потому за руль личного УАЗа посадил своего кума. Приехав к месту проведения охоты, километра за полтора услышал, что собаки встали на след животного. Охотник решил самостоятельно, без допуска к ведению охоты, встать на линию огня. Для этого выдвинулся пешком в направлении шума. Куму же сказал ехать следом. Позже приказал остановиться и ждать, а сам проследовал на лай собак. Водитель же решил пройтись по лесу», — рассказали в милиции.

Вскоре охотники услышали четыре выстрела, а чуть позже один из них нашел в лесу труп человека с огнестрельным ранением в шею. Егерь тут же собрал участников охоты, но, оказалось, что никто из них не стрелял. Созвонились с опоздавшим, оказалось, что стрелял именно он.

Как рассказал мужчина, он услышал шум в лесу и шевеление кустов. Подумав, что это животное, он наугад разрядил дуплетом ружье, потом перезарядился и выстрелил еще дважды. Одна из пуль оказалась смертельной.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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