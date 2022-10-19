Российские командиры предлагают солдатам откупиться от первой линии фронта 4 19.10.2022, 10:43

6,020

Назван размер суточной «таксы».

Российские командиры делают бизнес на «спецоперации», предлагая оккупантам откупиться от первой линии фронта.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Если военнослужащий не желает находиться на первой линии фронта, он обязан заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали из первой линии в тыл.

«Таким образом, российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещал Шойгу и Путин перед отправкой в Украину, но в очередной раз обманули», - отметили в СтратКоме.

Напомним, по данным британской разведки, через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».