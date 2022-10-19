Российские пропагандисты запаниковали из-за «прорыва» ВСУ со стороны Берислава к Херсону 7 19.10.2022, 10:53

5,056

Появились сообщения о начале «битвы за Херсон» и бегстве оккупантов.

Пропагандистские российские каналы начали активно разгонять сообщения о начале операции по освобождению украинской армией Херсона.

Вечером 18 октября крупнейшие прокремлевские ресурсы в Telegram, специализирующиеся на «спецоперации», начали усиленно тревожиться, передает Диалог.UA.

«Итак, начинается битва за Херсон. Все «правительственные» учреждения эвакуируются из города на левый берег, на всякий случай», - пишут российские ресурсы.

Они также публикуют обращение по этому поводу гауляйтера Владимира Сальдо, назначенного главарем оккупационной администрации Херсонщины.

Другие Z-каналы более осторожно высказываются, отмечая, что битва только «грядет». Они прогнозируют прорыв ВСУ со стороны Берислава к Херсону.

Анонсируют оккупанты «жесткий замес» на этом участке фронта и призывают местных жителей к эвакуации.

Важно отметить, что каких-либо официальных подтверждений этой информации нет. Украинский Генштаб хранит молчание по поводу ситуации на этом участке фронта.

Вместе с тем, стоит уточнить, что, по мнению большинства экспертов, правый берег Херсонской области и Херсон российской армии удержать не удастся. Все мосты через Днепр, по которым осуществлялось снабжение группировки, перебито. Россияне фактически оказались в «котле»: впереди их теснят ВСУ, сзади путь отступления перекрыт большой рекой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».