Военный эксперт: В Беларуси будет реальная мобилизация

Военный эксперт: В Беларуси будет реальная мобилизация4
- 19.10.2022, 11:05
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Объединенная группировка войск будет подчинятся российскому Генштабу.
Российская Федерация будет собирать на территории Беларуси группировку до середины зимы.
Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в эфире «Право на власть».
По его словам, они хотят до Нового года сформировать на территории Беларуси группировку в размере 120 тысяч. Это нужно для реализации замысла, который еще в начале полномасштабного вторжения предлагал Герасимов, а именно - удар в направлении Луцк-Львов.
«Я думаю, что на сегодня эти 20 тысяч, которые прибыли, плюс мобилизация, которую сейчас Лукашенко собирается провести в сельской местности. Пока он говорит, что это для сбора урожая, но я думаю, что это будет реальная мобилизация», - сказал эксперт.
«Конец контрактов на реконструкцию или восстановление на белорусской железной дороге погрузочно-грузовых рам и путей подъезда к ним запланирован на конец ноября. Я так думаю, что основная техника и вооружение начнут прибывать где-то во второй половине ноября, а формирование будет где-то в декабре», - добавил он.
Он напомнил, что в начале вторжения со стороны Беларуси зашла группировка около 40 тысяч военных, с двух направлений.
«Эта группировка будет 100% в подчинении Генерального штаба Российской Федерации», - пояснил Жданов
Он считает, что пребывание такого количества мобилизованных россиян на территории Беларуси будет означать оккупацию страны.
«Дальше пребывание у власти Лукашенко никого не будет интересовать. С таким количеством войска Путин сможет удерживать любую ситуацию на территории Беларуси. И сможет сломить любое сопротивление, если таковое еще появится, со стороны Вооруженных сил самой Беларуси», - подчеркнул эксперт.