Егор Шарангович набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне НХЛ 19.10.2022, 11:12

Фото: Getty Images

Его клуб «Нью-Джерси» одержал первую победу.

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» праздновал первую победу, отыгравшись с 0:2 в матче против «Анахайма». Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович оформил «ассист» и завершил игру с показателем полезности +1. Также у него 3 броска, 1 силовой прием, 2 перехвата и 2 блока за 18 минут 56 секунд на льду. Шарангович выходил на площадку в тройке с Йеспером Браттом и Джеком Хьюзом, сообщает pressball.by.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси — Анахайм — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Силфверберг (1) (Лундестрем, 7.57). 0:2 — Силфверберг (2) (М.Мактавиш, К.Фаулер, 13.08). 1:2 — Палат (1) (Грэйвз, Д.Хьюз, 24.17). 2:2 — Хишир (1) (Братт, Зигенталер, 34.48). 3:2 — Д.Хэмилтон (2) (Братт, Хишир, 40.33). 4:2 — Мерсер (1) (ШАРАНГОВИЧ, Д.Хьюз, 52.49).

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