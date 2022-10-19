Загнанные в угол 1 Андрей Окунь

19.10.2022, 11:20

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Фото: Getty Images

Российское руководство надеется на авось.

Происходящее на украинском фронте все больше напоминает фразу: «Главное не победа, главное участие». Когда поражение России в войне стало очевидным, наша страна все равно пытается что-то там отвоевать. Долбится головой в стену, бьется в конвульсиях, но из чистой настырности готовит новое полномасштабное наступление, в котором похоронит тысячи людей как среди гражданских, так и среди военных.

Российское руководство вряд ли верит в свою победу, скорее, надеется на нее. Авось Европа действительно даст заднюю, когда наступит зима. Вдруг Китай в последний момент все-таки выручит. Может, Иран каким еще вооружением поможет, а там глядишь и победа сама собой образуется. На этих условностях, на знакомых до боли «авосях» и надежде на милость некоторых иностранных партнеров и держится план победы. Даже не план, набросок.

«Главное не победа, главное участие», - как будто, повторяет себе высшее российское руководство и продолжает бомбить, взрывать, издеваться над населением России и Украины. Длинная полоса стратегических ошибок привела к тому, что у руководства не осталось путей к отступлению. После восьми месяцев войны властям нечего предоставить населению в качестве победных трофеев и настоящего доказательства того, что вся эта история с войной не была бессмысленной.

Закончить все прямо сейчас нельзя, хотя Путин и его придворные неоднократно в публичных выступлениях намекали на то, что Россия готова к переговорам, готова к заморозке конфликта. Если в самом начале российская сторона и могла диктовать условия, то теперь в роли ведущего выступает Украина, которая не даст России так просто выскочить из войны с добычей. Поэтому наша власть вынуждена продолжать.

Геополитические ошибки и поражения на фронте отобрали у Путина возможность контролировать ход событий. Его выдавило в поле непопулярных решений, где пришлось объявлять мобилизацию, пусть до этого россиян и обещали не втягивать в войну.

Договориться о перемирии Россия не может, потому что украинцы не согласятся отдавать территории, на которых прошел «референдум». Отступать тоже нельзя, у этой войны уже катастрофически высокая цена, могут свои же сожрать. Остается только продолжать участвовать, надеясь на ману небесную и что по ходу пьесы получится как-нибудь вырулить.

Россию медленно дожимают до точки, где придется идти ва-банк и выкладывать на стол все имеющиеся карты. Что будет дальше? Миллион мобилизованных наступает на Киев? Это не гарантирует взятие украинской столицы, но обязательно приведет к колоссальным потерям. Россия применяет ядерное оружие? В таком случае путинский режим будет стерт с лица земли ответными мерами запада. Для российской власти, загнанной в угол, не осталось хороших вариантов. Какие-то смертельные, какие-то терпимые, но ни один из них не ведет к явной победе России в войне с Украиной.

Андрей Окунь, t.me

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