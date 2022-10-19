Глава ГУР подтвердил серьезные проблемы со здоровьем у Путина 7 19.10.2022, 11:47

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Кирилл Буданов

Ответ на главный вопрос возможен только при смене власти в России.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что у российского диктатора Владимира Путина были значительные проблемы со здоровьем, но жив ли он или нет — сейчас точного ответа нет.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью obozrevatel.com.

На вопрос, жив ли Путин, Буданов ответил, что это «еще один вопрос, на который он сейчас не может дать ответ до конца».

«То, что у него были очень значительные проблемы со здоровьем весной, это я вам подтверждаю. Жив ли он сейчас? Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в РФ, возможно только тогда мы сможем узнать правду: если он погиб, то когда это было, или, если жив еще, то как он закончит свою жизнь», — подчеркнул он.

Следует отметить, что недавно британская разведка сообщала, что президент России Владимир Путин может быть уже мертв, а его роль исполняют двойники. По данным украинской разведки, диктатор серьезно болен, и это давно не тайна. Путин почти одновременно появляется в разных местах, а его повадки иногда изменяются так же, как и внешность. О том, что хозяина Кремля могут заменять двойники, сказал и глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов.

Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина наблюдаются признаки шизофрении, он болен морально и физически. Скибицкий отметил, что информация о состоянии здоровья российского президента скрывается.

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