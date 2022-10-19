«Если мужчина не может помыть пол, он и на квартиру не сможет заработать» 16 19.10.2022, 12:02

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35-летний минчанин сам готовит и убирает — и считает это нормой.

Последние соцопросы, проведенные еще во времена пандемии и локдауна, показали: запертые дома, на удаленке и в изоляции, женщины как никогда остро почувствовали несправедливость в разделении домашних дел. Увы, праведное коллективное «доколе?!» порой не дает рассмотреть картину целиком. Картину, в которой есть не только заляпанные жиром вытяжки, покрытые пылью люстры и кастрюли, требующие от женщин все новых жертвоприношений, но и по-настоящему взрослые мужчины, готовые разделить не только финансовую, но и бытовую ответственность. С одним из них, инженером-энергетиком, начальником смены котельной, 35-летним минчанином Андреем Андреенко и поговорила журналист Onlíner Полина Лесовец. Почему умение самому приготовить ужин коррелирует со способностью зарабатывать деньги? «Альфа-самцу» запрещено появляться на кухне? В счастливой семье уже не получится «просто приносить зарплату» и сидеть на диване? Феминизм — это лекарство или отрава? Обсуждаем горячие вопросы в новом выпуске спецпроекта с Dreame.

— В какой семье ты рос? Какими были правила разделения домашних обязанностей?

— Я рос не в полной семье. У меня не было отца. То есть физически он был, конечно, но я видел его всего пару раз в жизни и присутствия в своей биографии вообще не ощущал. Отец никак не повлиял на мое воспитание и восприятие. Да, был отчим, но все же у меня в большей степени женская семья: мама, бабушка, тетя, двоюродная сестра.

У нас с мамой была однушка, и так изначально повелось, что у каждого — свои ареалы обитания: зал, кухня… Но контроль за поддержанием порядка и чистоты был по всей квартире. Начиная с младшей школы я видел маму только утром, уходя на уроки, и часов в 7—8 вечера, когда она возвращалась домой. Я был предоставлен сам себе. Мне пришлось рано повзрослеть — наверное, это не самый жизнерадостный факт, но в конечном итоге именно это сделало меня таким, каким я стал.

— Но ведь часто бывает обратный перевертыш. Если отца нет и мальчик остается единственным мужчиной в «женском царстве», то его холят и лелеют, оберегают от любых домашних дел, и в итоге — следствие отравляющей гиперопеки: он даже не знает, как постирать носки или приготовить яичницу.

— Да, такое возможно. Но это точно не моя история. Мама всегда очень много работала. Когда мы остались одни, она была воспитателем в детском саду, а потом быстро окончила курсы и стала успешным главным бухгалтером. Загрузка у нее была колоссальная, на все эти «гиперопеку» и «оберегание» просто не было времени.

Поэтому мне приходилось заботиться о себе самому и помогать родителям. Я очень рано понял: если я не помогу матери, то кто?

Воспитание было таким: «Андрей, ты же мужчина. Ты должен помогать». Никто не требовал сверх того, что может ребенок, но включаться в домашние обязанности — это было нормой. Отсюда, в общем, и пошло, что я могу убирать в доме. Да, это не самое любимое занятие в жизни (улыбается. — Прим. Onlíner), но я не против. В конце концов, жить в свинарнике тоже не хочется. А что касается готовки — мне когда-то это понравилось, начало получаться, появился интерес. И сейчас я действительно люблю готовить. Это не значит, что я стою у плиты три раза в день семь дней в неделю. Когда вдохновение приходит — я с удовольствием. Только меня не трогайте, сам буду на кухне всем заниматься (улыбается. — Прим. Onlíner).

— А как же (дурацкий) стереотип, что альфа-самец не должен готовить и вообще на кухне появляться? Как ты с ним справился?

— Ну, это довольно-таки старый стереотип. Современные мужчины, мои ровесники, в таких категориях не мыслят. Может, к уборке еще какие-то вопросы и остались, а к готовке — точно нет. У меня очень многие друзья могут замариновать, приготовить, поставить в духовку мясо. Легко! Никто этим не пренебрегает, не кичится перед женой и детьми: «Вот, я целое блюдо сделал, больше меня не трогайте».

Если брать более взрослое поколение, там такое приветствовалось, да. Воспитание было другим. Женщины больше занимались бытом, чем работой. Карьера была для них второстепенной по сравнению с домашними делами. Потом выросло поколение наших родителей, в котором женщины и работали, и отвечали за домашние обязанности, но, естественно, уже не справлялись с такой двойной нагрузкой. В современном поколении люди живут с другими ценностями. Границы открылись, интернет появился, и все прекрасно понимают, что нельзя одному человеку в семье прийти и сказать: «Я принес зарплату, дальше сижу на диване, ничего не делаю». Это уже так не работает. Так не получается, по крайней мере, если ты хочешь полноценную счастливую семью.

Плюс современные тенденции, феминизм — он тоже на это влияет. Да, в Беларуси многие по-прежнему с настороженностью смотрят на феминизм. Наверное, это касается радикальных направлений в духе «давайте мы, женщины, объединимся против мужчин и будем их ненавидеть». В моем представлении подлинный феминизм не предлагает ненавидеть мужчин или объединяться против кого-то. Он предлагает равенство. Не «вы — плохие, а мы — хорошие», а «давайте поддерживать друг друга и относиться с уважением». В этом смысле я за феминизм. Без перегибов.

— Опыт совместной жизни с женщинами не подорвал твои идеалы бытового равенства?

— Самое парадоксальное, что до жены я ни с кем толком и не жил вместе постоянно. В любом случае никаких неожиданных открытий у меня не было. Главный вывод — нужно уметь коммуницировать.

С женой, Таней, мы вдвоем все делаем по дому. Сегодня я, завтра она, послезавтра вместе. Я могу делать и делаю любую уборку в квартире: пропылесосить, вытереть пыль, помыть пол, окна, ванну, туалет… Пожалуй, я не меньший аккуратист, чем моя жена (улыбается. — Прим. Onlíner).

Готовлю я практически все. Относительно недавно научился делать супы — борщ, харчо. Пошло и прямо понравилось! Очень люблю готовить лазанью, но это трудоемкий процесс, под него нужно настроение. Мясо делаю во всех видах, от фаршей до курицы, говядины. Разделать, порезать, потушить… Все гарниры. Только — сейчас будет чистосердечное признание — овсянку не люблю и не умею варить. К сладкому я довольно-таки холоден, поэтому пироги не пеку. Но пиццу — легко!

В нашей семье готовит и убирает тот, у кого в данный конкретный момент есть силы и время. Или тот, кому быстрее надоест беспорядок (улыбается. — Прим. Onlíner). А такой дележки: «Ах, я в прошлый раз убирался, поэтому в этот раз давай ты!» — у нас нет. Плюс с хорошими гаджетами вроде робота-пылесоса убираться стало значительно проще. Включил его — и у тебя чисто, можешь хоть босиком по полу ходить. Конечно, от генеральной уборки это не спасает, но поддерживать порядок помогает очень сильно. Или посудомойка — это прямо для меня спасение. Признаюсь, терпеть не могу мыть посуду (улыбается. — Прим. Onlíner). Когда я покупал квартиру, то первое, что установил из техники, — это хорошую посудомойку. Техника — это просто манна небесная. Не представляю, как наши бабушки и дедушки жили без нее.

— Семейные психологи констатируют: пары часто ссорятся из-за того, что не могут поделить домашние обязанности. Выходит, у тебя нет подобных проблем?

— Конечно, и мы с женой иногда ссоримся, мы же живые люди, а не киборги (улыбается. — Прим. Onlíner). Но я думаю, что настоящие причины конфликтов в семье — это вовсе не быт, а накопившаяся усталость и чье-то плохое настроение. Взять избитый пример — разбросанные по дому носки. Я придерживаюсь такой позиции: «Если вас бесят чьи-то разбросанные вещи — уберите их. Вас же бесят, а не кого-то другого, правильно?» И конфликт исчерпан. Я при необходимости спокойно могу убрать метафорические носки жены. Мне несложно.

— Бытовое равноправие как-то коррелирует с финансовым?

— Если ты о том, что в паре оба зарабатывают деньги и оба занимаются домом, то да. Мы с Таней никогда не делим: «А сколько у тебя?» — «А у тебя?» Я узнал, сколько зарабатывает моя жена, только перед свадьбой. Это был единственный раз, когда нам пришлось прямо обсуждать финансовые вопросы, чтобы понять, что можем себе позволить. Сели посчитали: «Так, что мы хотим? Ага. Если найдем еще денег, сделаем это. А если нет — вычеркнем, условно, живую музыку из списка „хотелок“». Потому что брать кредиты на свадьбу — это так себе история.

У нас с женой раздельные кошельки. Но если кому-то нужны деньги — пожалуйста, приходишь говоришь. Нет вопросов. Наши финансовые отношения работают четко (улыбается. — Прим. Onlíner).

Вообще, самое важное — разговаривать. Не умалчивать проблемы и не держать их в себе, потому что они накапливаются, накапливаются, а потом немытая тарелка становится последней каплей, и все выплескивается в ссору. Люди начинают припоминать друг другу, что было месяц назад, год назад… «А вот я за тобой духовку драил!» Ну камон. Это не приводит к счастливой семейной жизни.

Мне повезло: наши с женой характеры, ценности, потребности, в том числе бытовые, во многом совпадают. А там, где есть несовпадение, оба готовы идти на компромиссы, жертвовать привычками. Например, я стараюсь не греметь рано утром, когда встаю и собираюсь на работу, а Таня еще спит. Если мне важно, чтобы подставки под горячее симметрично лежали на столе, я сам их поправлю. Если посуда в посудомойке расставлена не так аккуратно, как я привык, — я просто вздохну. Я ведь знаю про свой педантизм (смеется. — Прим. Onlíner). Или, например, свежепостиранное и высушенное постельное белье я всегда кладу вниз стопки, чтобы оно вырабатывало ресурс. Ждало своей очереди. А жена привыкла стирать и сразу класть наверх стопки. Но ради меня готова поступиться привычкой. На таких мелочах многое базируется.

— Осознает ли твоя жена, какой редкий, ценный, буквально из Красной книги мужчина ей достался?

— Жена? Не думаю (смеется. — Прим. Onlíner). А вот в глазах тещи то, что я сам готовлю и убираю, не кидаю бытовые мелочи на плечи супруги, точно добавило пару баллов в мою пользу (улыбается. — Прим. Onlíner).

— На самом деле, эти круги Эйлера у мужчин редко пересекаются — и зарабатывать, и заниматься бытом. Еще один стереотип: раз мужчина убирает и готовит, он наверняка не работает.

— Почему? Мне кажется, чаще все устроено наоборот: мужчина ничего не делает по дому и заодно не зарабатывает (если, конечно, его доход не позволяет нанять людей, которые будут решать бытовые проблемы). Если у тебя в принципе нет ни ответственности, ни желания, то ты и пол помыть не можешь, и на квартиру заработать. Это связанные вещи.

В своем окружении я вижу, что многие мужчины способны брать на себя заботу о быте. Не все, но многие. У моего близкого друга два сына, а у жены были проблемы со здоровьем. И тот спокойно водил детей на все кружки, убирал дома и при этом работал. У другого друга такая ситуация: дочка обожает, как он готовит блины. Папины блины прямо боготворит, а вот мамины — это «что-то не то» (улыбается. — Прим. Onlíner). Но знаю и мужчин, которые к плите никогда не прикоснутся, максимум, что умеют, — заварить «роллтон». Такие люди тоже есть.

Я бы не хотел оказаться в отношениях, где женщина будет сидеть дома и полностью возьмет на себя быт. Женщина, зацикливающаяся исключительно на домашних делах, теряет себя, растворяется в них. Я вижу по друзьям: люди, которые впиливаются только в быт, начинают деградировать, какими бы развитыми до этого ни были. Индивидуальность исчезает. Перед тобой робот «принеси-подай». Уже не личность, а некий объект. Приходить с работы и ждать, пока мне принесут тапочки? Нет, спасибо. Меня гложет, когда жена дома работает за компьютером, а я ничего не делаю. Мне прямо нужно быть полезным. Я сяду, подумаю-подумаю: «О, зеркало в ванне пора помыть!» — или: «Раковина начала забиваться!» Помою, прочищу. Мне некомфортно, когда я ничем не занят.

Но и, конечно, я не представляю себя в обратных отношениях, где женщина зарабатывает, а я сижу дома и занимаюсь исключительно бытом. Быть иждивенцем, не «приносить мамонта» — это бы коробило мою мужскую суть.

А вообще не в гендере дело. Это работает в обе стороны. Взрослый адекватный человек любого пола не может засесть дома, уткнуться в бытовуху и прятаться от реальности, жизни и интересов.

— Как думаешь, впереди радужная картина: осознанные белорусы, включенные в быт и отцовство?

— Будущее слишком неопределенно. Я бы не стал однозначно говорить, что мужчины на сто процентов включатся в быт, станут осознанными отцами и так далее. Институт брака слишком пострадал за последние десятилетия. Раньше брак действительно был союзом, серьезным шагом, а теперь это просто подпись и штамп в паспорте. Статистика разводов огромна.

На мой взгляд, способность брать на себя ответственность в бытовых делах зависит не от брачного статуса, а от воспитания. Если детям не дают вообще ничего делать по дому — это плохо. Нужно приучать ребенка разделять не только блага, но и обязанности, ведь он — полноценный член семьи. Ничего сверхъестественного не требовать, разумеется. Но банально выкинуть за собой бумажку в мусор или подать тарелку — почему нет?

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