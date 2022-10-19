В Дзержинском районе рабочий погиб под колесами комбайна при уборке картошки 6 19.10.2022, 12:07

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Мужчина погиб на месте происшествия.

Днем 18 октября 52-летний житель Дзержинского района, управляя трактором МТЗ с картофелеуборочным комбайном, совершил наезд на 65-летнего полевода. Мужчина погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вблизи деревни Полоневичи тракторист убирал картофель, ему помогали три полевода. Около 12 часов дня водитель остановился, чтобы устранить поломку.

«По предварительной информации, после устранения неисправности тракторист, не убедившись в безопасности маневра, начал движение и совершил наезд на одного из помощников», — говорится в сообщении СК.

Рабочий в это время как раз доставал камни из ленты, транспортирующей картофель. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по несторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Окончательная правовая оценка действиям тракториста будет дана по результатам расследования.

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