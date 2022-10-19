закрыть
19 октября 2022, среда, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МОК выступил за продление санкций в отношении белорусских спортсменов

4
  • 19.10.2022, 12:14
Глава МОК выступил за продление санкций в отношении белорусских спортсменов

Санкции действуют с февраля.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введенных после начала конфликта на Украине, сообщает championat.com.

- Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам, - сказал Томас Бах. - Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта.

Напомним, что санкции были введены 28 февраля.

- Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время, - уверен Бах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип