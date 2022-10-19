Глава МОК выступил за продление санкций в отношении белорусских спортсменов 4 19.10.2022, 12:14

Санкции действуют с февраля.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введенных после начала конфликта на Украине, сообщает championat.com.

- Мы всегда выступали против позиции, когда спортсмены из одной страны отказывались соревноваться со спортсменами из другой страны по политическим причинам, - сказал Томас Бах. - Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, была рекомендация международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить международную спортивную систему от полной политизации спорта.

Напомним, что санкции были введены 28 февраля.

- Причины для этих мер до сих существенны, отменять их не время, - уверен Бах.

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