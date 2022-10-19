ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» под Херсоном

ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» под Херсоном6
- 19.10.2022, 12:19
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Боевую машину оккупантов «приземлили» в Бериславском районе.
Украинские воины сбили боевой вертолет россиян Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом сообщило воздушное командование «Юг».
Вертолет был сбит около 10:30.
«19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», - пишет пресс-служба командования.