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ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» под Херсоном

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  • 19.10.2022, 12:19
  • 1,894
ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» под Херсоном
иллюстрационное фото

Боевую машину оккупантов «приземлили» в Бериславском районе.

Украинские воины сбили боевой вертолет россиян Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщило воздушное командование «Юг».

Вертолет был сбит около 10:30.

«19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», - пишет пресс-служба командования.

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