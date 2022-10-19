Ким: У меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону

Ким: У меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону3
- 19.10.2022, 12:30
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Оккупанты готовят позиции под ствольную артиллерию недалеко от города.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 19 октября в Telegram предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.
«Рассылают сообщения «эвакуируйтесь, ВСУ будут обстреливать Херсон». Зная русскую тактику и что они копают укрепления в районе Чаплинки [Херсонской области] под ствольную артиллерию в аккурат чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону. К сожалению», – сказал Ким в видеообращении.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы «администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Народный депутат Украины от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – «в другие регионы Российской Федерации».