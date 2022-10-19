Политолог: Белорусская армия — это пародия 1 19.10.2022, 12:32

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Ее не существует в профессиональном плане.

Политолог Дмитрий Болкунец склоняется к тому, что Россия накапливает в Беларуси резервы для нападения в дальнейшем на Украину. Такое мнение он выразил в интервью «Голосу Америки».

Вместе с тем он допускает, что Лукашенко запрашивал у Кремля гарантии собственной безопасности, и ввод российских войск на территорию республики – плата за это.

«Таким образом, основных вариантов два, что, впрочем, не исключает вероятности других, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Например, что это сделано с целью отвлечения внимания Киева (от иных планов российского военного командования). Кроме того, переброска войск может быть связана с подготовкой мобилизованных».

В то же время Дмитрий Болкунец думает, что непосредственно в войну с Украиной белорусские солдаты не вступят. Как ему кажется, Лукашенко понимает все риски, которые в этом случае неизбежны.

«Поэтому он будет до последнего момента выкручиваться, но неизвестно – с каким итогом, – пояснил эксперт. – Что до белорусской армии, то, на мой взгляд, её в профессиональном плане не существует. Это пародия на армию. Там некому воевать, личный состав не имеет никакого боевого опыта. Вдобавок, если какие-то армейские подразделения (Беларуси) все-таки направят в Украину, то они могут повернуть оружие против режима Лукашенко. И в Минске это тоже осознают».

Вместе с тем аннексия Беларуси, так или иначе, все равно происходит, констатировал политолог. По его оценке, Лукашенко продает независимость страны по частям, «кусок за куском»: «Сегодня он по факту является наместником Кремля, этаким генерал-губернатором. Не случайно Путин в последнее время присылает ему на встречу лишь глав российских регионов, указывая тем самым на его подлинный статус».

Тем не менее оба диктатора находятся в одной лодке, на чем, кстати, всегда настаивал Лукашенко, который прекрасно понимает свою зависимость от «союзника» и то, что без поддержки Москвы его режим обречен на скорую гибель, заключил Дмитрий Болкунец.

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