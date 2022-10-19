«Все погибли за два дня»: оккупант пожаловался на винтовки 1941 года 1 19.10.2022, 12:37

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С таким оружием военных РФ перебросили под Лиман.

Российские военные все чаще жалуются на отсутствие надлежащего обеспечения в оккупационной армии. Они признаются, что на фронт их бросают в обмундировании 1940-х годов, начиная от одежды и заканчивая оружием – в частности, есть случаи выдачи винтовок времен Второй мировой войны.

Об этом один из захватчиков рассказал по телефону отцу, поделившись также подробностями быстрой гибели «мобиков» под Лиманом на Донетчине. Их беседу перехватила хакерская группа «Фронтовые разговоры оккупантов», аудио есть в распоряжении obozrevatel.com.

Так, путинский вояка говорит, что подготовка в рядах войск ВС РФ, которых отправляют воевать против Украины, не ведется. Для новомобилизированных это максимум несколько недель, хотя поначалу обещали целый месяц. Он пересказал детали от товарища, который уже стал «грузом 200».

«Привет, пап. Ну, что, я вот трех друзей потерял, вот буквально… Раньше звонит, говорит: «Я добрался, в Луге (российский город Луга в Ленинградской области. – Ред.) сижу». Типа обещали, что в Луге месяц будут сидеть, вспоминать навыки, стрелять. Потом, говорит, через месяц бросают в Крым, будут на защите. Проходит несколько дней, он звонит и говорит: «Прикинь, мы в Крыму». Я такой: «В смысле, вы же учиться должны?» А он: «Нет, нам сказали, не нужно учиться, едем так», – отметил захватчик.

Он добавил, что взаимодействие между подразделениями оккупационных войск и логистика также не налажены – никто не знает, кто должен снабжать новобранцев оружием и бронежилетами.

«И самое интересное в этом – оружие, бронежилеты не выдали. Не выдали вообще ничего. Они спросили: «Где бронежилеты, где все?», им ответили, мол, приедете в Крым, там дадут. Приезжают, их встречают и спрашивают: «Где оружие, где броня? Вы нам должны были привезти». А они: «Нам сказали, что это все у вас уже лежит», – возмутился оккупант.

По его словам, он переспрашивал знакомого, правда ли, что мобилизованным выдают обувь и винтовки 1941 года, и тот подтвердил, что это правда.

Поэтому сюжет для «мобиков» закономерен: сначала упомянутые полигон в городе Луга и временно оккупированный Крым, затем окоп под Лиманом, и как финал истории – черный пакет.

«Еще спросил: «А правда, что ржавые калаши выдают, которые не стреляют?» Говорит, что это фейк. Их реально дают, но это чтобы вспомнить, как собирается-разбирается оружие. А выдали все равно винтовки 41-го. 41-го, папа, ты представляешь? И самое грустное, что их отправили в Лиман. Два дня – и они все погибли», – рассказал отцу российский оккупант.

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