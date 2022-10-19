Политтехнолог: Путин слаб, в Москве уже началось распределение власти 3 19.10.2022, 12:52

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Сместить могут и все окружение главы Кремля.

В России уже почувствовали то, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Понимают это, в том числе, и Пригожин с Кадыровым. Поэтому в Москве уже началось распределение власти.

Слабым сейчас является не только Путин, но и его окружение. Об этом рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире проекта «Гроші».

«Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового провести какие-то изменения в связи с ослаблением Путина, поэтому нашлись люди... На виду есть Пригожин и Кадыров, которые поняли, что слаб не только Путин, слабое и его окружение», – отмечает политтехнолог.

По его словам, эти «свежие силы» хотят сместить и заменить не только самого Путина, но и приближенных к нему лиц – Шойгу, Патрушева.

По его словам, эти «свежие силы» хотят подвинуть приближенных к российскому диктатору лиц – Шойгу, Патрушева. Далее они будут ориентироваться по ситуации: либо договорятся с Путиным, что в дальнейшем они будут его окружением, либо с просто сместят его с должности.

Шейтельман отмечает, что ни Пригожин, ни Кадыров не хотят быть назначенными в старую систему.

Также он отмечает, что после изменения этой системы в стране-агрессоре России могут решить не усиливать войну против Украины, а остановить ее.

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