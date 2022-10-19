закрыть
19 октября 2022, среда, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политтехнолог: Путин слаб, в Москве уже началось распределение власти

3
  • 19.10.2022, 12:52
  • 5,524
Политтехнолог: Путин слаб, в Москве уже началось распределение власти

Сместить могут и все окружение главы Кремля.

В России уже почувствовали то, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Понимают это, в том числе, и Пригожин с Кадыровым. Поэтому в Москве уже началось распределение власти.

Слабым сейчас является не только Путин, но и его окружение. Об этом рассказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире проекта «Гроші».

«Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового провести какие-то изменения в связи с ослаблением Путина, поэтому нашлись люди... На виду есть Пригожин и Кадыров, которые поняли, что слаб не только Путин, слабое и его окружение», – отмечает политтехнолог.

По его словам, эти «свежие силы» хотят сместить и заменить не только самого Путина, но и приближенных к нему лиц – Шойгу, Патрушева.

По его словам, эти «свежие силы» хотят подвинуть приближенных к российскому диктатору лиц – Шойгу, Патрушева. Далее они будут ориентироваться по ситуации: либо договорятся с Путиным, что в дальнейшем они будут его окружением, либо с просто сместят его с должности.

Шейтельман отмечает, что ни Пригожин, ни Кадыров не хотят быть назначенными в старую систему.

Также он отмечает, что после изменения этой системы в стране-агрессоре России могут решить не усиливать войну против Украины, а остановить ее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип